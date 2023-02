Aktion von „Letzter Generation“ vor RWE Zentrale in Essen

Zwei Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ haben am Mittwoch die RWE-Zentrale in Essen beschmiert.

Essen. Mit orangener Farbe ist am Mittwoch die RWE-Zentrale besprüht worden. Es war nicht die erste Aktion der „Letzten Generation“ in Essen.

Klimaaktivisten der sogenannten „Letzten Generation“ fallen in deutschen Städten derzeit vor allem durch Blockadeaktionen auf Straßen und Störaktionen auf Flughäfen auf. Am Mittwoch ist die Gruppe erneut in Essen aktiv geworden: Zwei Aktivisten beschmierten um 10 Uhr das Hauptgebäude der RWE-Zentrale an der Altenessener Straße großflächig mit orangener Farbe. Dafür nutzen sie umgebaute Feuerlöscher.

Letzte Generation“: Polizei mit vier Wagen an Essener RWE-Zentrale im Einsatz

Die Aktivisten, ein Soziologiestudent aus Bottrop und ein Philosophieprofessor aus Köln erklären, dass ihre Aktion „eine Rache für Lützerath“ sei. Der Essener Energiekonzern RWE wird dafür kritisiert, dass das Dorf Lüzerath am Rand des Braunkohletagebaus Garzweiler für den Abbau von Braunkohle abgerissen wurde. Der Securitydienst rief nach der Aktion die Polizei, die wenige Minuten später mit vier Wagen eintraf. Die Beamten stellten die Feuerlöscher sicher.

Zu dem Zeitpunkt standen die die beiden Mitglieder der „Letzten Generation“ mit einem Transparent vor dem Gebäude, auf dem geschrieben stand: „Art. 20A GG = Leben schützen“. Damit beziehen sie sich auf Artikel 20a des Grundgesetzes: „Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.“

„Letzte Generation“ bereits im Dezember in Essen aktiv

Bereits am 10. Dezember hatten Aktivisten der „Letzten Generation“ eine Farbattacke an gleicher Stelle verübt. Damals wurde gegen eine 20-jährige Frau und einen 23-jähriger Mann Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsrecht gestellt: Von der Polizei hieß die Begründung dazu, weil die Aktion „den Charakter einer politischen Meinungskundgebung“ hatte.

