90 Jahre Baldeneysee: Der Wandersteig wird zur Theaterbühne

Essen. 90 Jahre Baldeneysee: Essener Baldeneysteig wird zur begehbaren Bühne. Historische Figuren wie Gustav Krupp machen Geschichte des Sees lebendig.

Der Baldeneysee wird in diesem Jahr 90 Jahre alt. Zum runden Geburtstag gibt es am Samstag, 19. August, ein großes großes See- und Lichterfest, an dem zahlreichen Vereine, Verbände und Gastronomen teilnehmen. Am Abend steigt dann ein großes Höhenfeuerwerk.

Lesen Sie auch:

Ein besonderes Programm erwartet die Besucher auch auf dem Baldeneysteig, der sich anlässlich des Baldeneysee-Geburtstages in eine große Theaterbühne verwandelt. An insgesamt acht Stationen sollen laut Veranstalter professionelle Schauspieler „für historische, spannende, lustige, überraschende und nachdenkliche Momente sorgen“.

Die Ruhr vor dem Bau des Baldeneysees mit der Zeche Carl Funke am Heisinger Ufer, aufgenommen aus einem Flugzeug im Jahr 2916. Auf den Feldern im Vordergrund dehnt sich heute der See. Foto: Stadt Essen

Zu den historischen Figuren, die man entlang der Wanderstrecke trifft, gehört unter anderem Gustav Krupp, der auf der Staumauer in Werden die Geschichte vom „Großen Versprechen“ erzählt, ohne dass der See niemals entstanden wäre.

Augusta und Leo erinnern an die Zeche Augusta, von der im Wald – am Augustaweg - nur noch ein paar Steinmauern zu sehen sind. Und wie der Ruhrverband an sieben Millionen Reichsmark aus der Schweiz zur Fertigstellung des Sees gekommen ist, verrät der Stadtschreiber Karl-Friedrich Schneider auf dem Gelände der DLRG, das direkt am Baldeneysteig liegt.

Auf die Kinder warten Ritterspiele und eine Piratenwanderung

Die Schauspielstationen sind rund um den See verteilt. Immer dann, wenn eine Gruppe Wanderer an den Spielstätten zusammenkommt, heißt es bis 17 Uhr „Bühne frei“ für die Geschichten rund um den Baldeneysee.

An Kinder richtet sich außerdem eine spezielle Piraten-Wanderung rund um den Heissiwald. Und an der Ruine Isenburg werden beim 1. Essener Wandertag lustige Ritterspiele aufgeführt.

Mehr Infos zum Baldeneysee-Festprogramm gibt’s auch im Internet auf: baldeneysee.com

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen