„257ers“ planen große Geburtstagsparty in der Grugahalle

Essen Die „257ers“ sind „endlich erwachsen“: Wie das Essener Hip-Hop-Duo die Volljährigkeit feiern will und wer alles eingeladen ist.

18 Geburtstage können schon mal etwas ausufernd ausfallen. Wenn das Essener Hip-Hop-Duo „257ers“ in diesem Jahre seine „Volljährigkeit“ feiert, dürfte die Sause besonders üppige Ausmaße annehmen. Inzwischen steht nämlich fest, wo und wann die Party steigt. Am 7. Dezember wollen Daniel „Shneezin“ Schneider und Mike Rohleder in der Grugahalle feiern. Und alle Fans dürfen dabei sein. „Hiermit bist du auf unsere Geburtstagsparty eingeladen“, heißt es in einem Instagram-Post, mit dem die „257ers“ auf das Ereignis hinweisen. Ein Ticket (59,90 Euro) muss man allerdings doch noch kaufen. Der Vorverkauf ist auf www.eventim.de gestartet.

„Liebe Mutantis“, heißt es in dem Post: „Es ist endlich soweit, die zwei beiden werden endlich volljährig. 18 Jahre 257ers !!!“

Andere machen in diesem Alter ihren Führerschein oder das erste Kreuzchen auf dem Wahlzettel: Daniel „Shneezin“ Schneider und Mike Rohleder wollen das weiter machen, was sie eigentlich immer schon exzessiv seit der Gründung der Band getan haben: „Saufen, feiern und alles was verboten ist, aber irgendwie dazu gehört“, heißt es in der Einladung.

Die 257ers in der Grugahalle Die 257ers in der Grugahalle Jahresabschlusskonzert der 257ers in der Grugahalle in Essen. Foto: Socrates Tassos / Funke Foto Services

Unterstützung bekommen sie dabei auch: „Es werden viele unserer alten Schulfreunde (Musiker) vorbeischauen und wir haben Großes vor an diesem besonderen Tag. Eltern sind nur zum Hinbringen und Abholen erlaubt, vor der Tür müsst ihr dann den Mutanten Modus aktivieren“, heißt es in der Gebrauchsanweisung für die große Geburtstagsparty, die auch noch einige von manchen Erziehungsberechtigten womöglich weniger gern gesehene Empfehlungen zum Alkoholkonsum beinhaltet.

Die 257ers zählen seit langem zu den musikalischen Aushängeschildern der Stadt. 2016 waren sie mit der Eins-Live-Krone als beste Band ausgezeichnet worden. „Zuhause“, ihre Hymne an die Heimatstadt Essen, machte 2020 Furore. Zuletzt sorgte das Rap-Duo mit einem Loblied auf Rot-Weiss-Essen-Torwart Jakob Golz für Furore. Ihren Hit „Holz“ haben die Essener Musiker dafür auf den 25-jährigen RWE-Keeper umgedichtet. Statt „Ich und mein Holz“ heißt es nun „Ich und mein Golz“.

