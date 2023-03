Ostern im Duisburger Westen: Schöne Ferientipps für Familien

Was steht rund um Ostern im Duisburger Westen an? Ein Überblick. (Symbolfoto).

Duisburg-West. Theater, toben, Tiere bestaunen: In den zwei Wochen Osterferien können Familien im Duisburger Westen so einiges unternehmen. Ein Überblick.

Endlich Osterferien! Kinder und Jugendliche haben nun zwei Wochen Zeit, um die vielen Freizeitmöglichkeiten zu nutzen, die der Duisburger Westen bietet. Ob schwimmen, Tiere beobachten oder auf dem Spielplatz ausgelassen toben: Wir stellen hier Ausflugstipps für Familien vor. Die Liste hat allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

An Ostermontag verwandelt sich die Glückauf-Halle an der Dr.-Kolb-Straße 2 in Hochheide wieder zu einem Treffpunkt zum Spielen, Basteln und Sammeln. „Jomo’s Modellseinsebahn- und Spielzeugmarkt“ macht erneut Halt im Duisburger Westen. Zwischen 11 und 15 Uhr können Besucher wieder fleißig tauschen, verkaufen und kaufen. „Modelleisenbahnen sind immer noch im Trend“, heißt es auf der Internetseite des Veranstalters. Auch wenn die Technik anspruchsvoller und dadurch die Preise höher sind, können Interessierte hier viele Neuheiten günstiger als anderswo ergattern. „Gebrauchtes und Seltenes ist oft zum Bestpreis zu finden.“ Zum Angebot gehören unter anderem Nutzfahrzeuge, Modellbausätze, Figuren und Karussells. Der Eintritt kostet 5 Euro. Weitere Infos unter www.jomosmodellbahnmaerkte.de

Osterferien 2023: Damwildgehege und Kom’ma-Theater in Rheinhausen

Tiere füttern und streicheln oder ein nur beobachten können Familien im Wildgehege im Volkspark Rheinhausen. An den Eingang zum Gehege gelangen Besucher von der Gartenstraße aus. Auf einer Gesamtfläche von ca. 17.000 Quadratmetern leben ein Rudel Damwild und eine kleine Herde ostafrikanischer Zwergziegen sowie Hühner, Enten, Gänse und Puten, heißt es auf der Internetseite des Damwildgehege-Rheinhausen. Buntgefiederte Vögel und Schmuckfasane können in einer Voliere beobachtet werden. „Im Anschluss kann man noch den nahe gelegenen Spielplatz besuchen und sich ein Eis oder eine Limonade in der kleinen Terrassengaststätte gönnen“, lautet ein Tipp auf der Internetseite. Weitere Infos unter: https://www.damwildgehege-rheinhausen.de/

Um einen Berg voller Klamotten geht es in dem Stück „Klamotte“, das am Sonntag, 2. April, um 15 Uhr im Kom’ma-Theater an der Schwarzenberger Straße 147 zu sehen ist. Wer zieht was an? Die blauen Strümpfe, den grünen Pulli, den riesigen Hut, den ellenlangen Schal? Und was passiert dann damit und mit wem? „Zwei Spielerinnen und ein Musiker probieren an und aus und um, entwerfen immer wieder neue Bilder, neue Situationen, erfinden Phantasiewesen, verspielen sich mit Witz und Poesie in Klamotten und Klängen“, heißt es in der Ankündigung. Das Stück dauert rund 45 Minuten und ist für Kinder ab 3 Jahre empfohlen. Infos und Tickets auf https://www.kommatheater.de/

Die Freizeit- und Wasserskianlage am Toeppersee in Duisburg öffnet wieder

Die Robinson Abenteuerfarm an der Saarstraße 9 in Rheinhausen bietet in den Osterferien ein abwechslungsreiches Programm sowie freie Zeit zum Spielen. Sie öffnet montags bis freitags von 12 bis 18 Uhr (außer an Karfreitag und Ostermontag). Auf dem Programm stehen unter anderem Ponyreiten (3. und 13. April), Osterfeuer inklusive Stockbrot (6. April) und Klettern (4. April). Für das Klettern ist eine Anmeldung erforderlich, alle weiteren Angebot sind ohne Anmeldung zugänglich. Das Angebot richtet sich an alle Kinder zwischen sechs und 14 Jahren. Weitere Informationen gibt es auf http://www.abenteuerfarm.de/

Bei gutem Wetter lohnt auch ein Besuch der Freizeitanlage am Toeppersee in Rheinhausen. Neben einer Minigolfanlage gibt es auch ein Volleyballfeld sowie mehrere Trampoline. Wasserratten können Stand-Up-Paddlen (10 Euro für 30 Minuten) oder ihre Fähigkeiten beim Wasserski testen (ab 27 Euro für zwei Stunden). Die Anlage hat Freitag und Montag von 15 bis 20 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Weitere Infos unter: https://toeppersee.de/

Schwimmen in den Osterferien: Hallenbad Toeppersee hat geöffnet

Wer nach einem Indoor-Ausflugsziel sucht, kann dem Hallenbad einen Besuch abstatten. Das Hallenbad Toeppersee an der Bergheimer Straße 101 öffnet auch regulär in den Ferien, Ausnahme sind die Osterfeiertage. 930 Quadratmeter Wasserfläche verteilt auf zwei Becken stehen hier zur Verfügung. Das Bad öffnet dienstags bis freitags von 6.30 bis 12 Uhr und von 15 bis 19.30 Uhr sowie samstags von 8.30 bis 14 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 2,70 Euro, Personen von sechs bis 16 Jahren und Sozialhilfeempfänger zahlen 2 Euro. Auch einen Familientarif gibt es: Zwei Erwachsene und bis zu zwei Kinder von sechs bis 16 Jahren oder ein Erwachsener und bis zu drei Kinder zahlen zusammen 8 Euro. Weitere Infos unter: https://www.baederportal-duisburg.de/

