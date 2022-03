FAR Group in Duisburg sammelt Spenden für die Ukraine

Duisburg-Rheinhausen. Wasser, Kleidung und Co.: Die FAR Asterlagen startet einen Hilfskonvoi für die Ukraine. Auf dem Rückweg sollen Flüchtlinge mitgenommen werden.

Als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine startet die FAR Group, ein Bildungsträger im Bereich Verkehr und Logistik, der einen Standort in Duisburg-Asterlagen betreibt, einen Hilfskonvoi. „Die Menschen brauchen unsere Hilfe“, teilt das Unternehmen mit. Die Großaktion soll die Menschen in der Ukraine unterstützen.

Bis Freitag sammelt die FAR Group Hilfsgüter, um sie an die ungarische Grenze zu transportieren, anschließend sollen Ukrainer mit Bussen mitgenommen werden. „Unser Chef wird mit Mitarbeitern den Konvoi an die ungarische Grenze fahren“, heißt es. Spenden können am Donnerstag von 8 bis 16.30 Uhr sowie am Freitag bis 12 Uhr am Standort Duisburg an der Dr. Detlev-Karsten-Rohwedder-Straße 9 abgegeben werden. Benötigte Hilfsgüter sind Wasser, Babynahrung und Windeln, Hygieneartikel, warme Schuhe und dicke Jacken, Tierfutter, Konserven und Verbandsmaterial.

Ukraine-Krieg: Auch an anderen Standorten können Spenden abgegeben werden

Auch an den FAR-Standorten in Marl (Neckarstraße 7), Gelsenkrichen (Emscherstraße 48) und Mettmann (Kleberstraße 11) können Hilfsgüter abgegeben werden. Bei Fragen steht das Team telefonisch unter 0163/51666-91 oder -95 zur Verfügung.

