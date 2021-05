Das sind die Corona-Testzentren im Duisburger Westen

Im Duisburger Westen können an mehreren Stellen Corona-Schnelltests durchgeführt werden. Ein Überblick für Rheinhausen, Homberg und Baerl.

Duisburg-Rheinhausen/Homberg/Baerl. In Rheinhausen, Homberg und Baerl gibt es mehrere Stellen, an denen Bürger sich auf das Coronavirus testen lassen können. Ein Überblick.

Der Corona-Schnelltest gilt neben der Impfung als wichtiges Instrument im Kampf gegen die Pandemie. Wer sich testen lässt, kann mit einer Bestätigung über ein negatives Testergebnis schoppen, in den Zoo oder demnächst auch in die Außengastronomie. Im Duisburger Westen gibt es mehrere Orte, an denen Bürger sich testen lassen können.

Die Stadt Duisburg hat hierfür die Internetseite www.du-testet.de installiert. Interessierte können darüber einen Ort und eine Uhrzeit für einen Corona-Test auswählen. Anschließend müssen Name, Anschrift und Kontaktdaten hinterlegt werden. Mit einem QR-Code (Alternativ eine Nummer) können sich Testwillige anschließen am Testzentrum registrieren. Ein Überblick über die Teststellen in Rheinhausen, Homberg und Baerl.

Das sind die Corona-Testzentren in Duisburg-Rheinhausen

Das sind die Corona-Testzentren in Duisburg-Homberg

Bürgermeister-Wendel-Platz, Bürgermeister-Wendel-Platz, 47198 Duisburg, täglich von 6 bis 20 Uhr. Hier können Termine gebucht werden.

Bürgermeister-Wendel-Platz, 47198 Duisburg, täglich von 6 bis 20 Uhr. Hier können Termine gebucht werden. Atrium Apotheke, Moerser Straße 238-240, 47198 Duisburg, Montag bis Freitag von 8.30 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 9 bis 13 Uhr. Hier können Termine gebucht werden.

Moerser Straße 238-240, 47198 Duisburg, Montag bis Freitag von 8.30 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 9 bis 13 Uhr. Hier können Termine gebucht werden. Praxis Tasci, Djukanovic und Öremis, Marktplatz 3, 47198 Duisburg, montags, dienstags und donnerstags von 8 bis 13 Uhr und von 15 bis 17 Uhr, mittwochs und freitags von 8 bis 13 Uhr sowie samstags von 9 bis 16 Uhr. Hier können Termine gebucht werden.

Marktplatz 3, 47198 Duisburg, montags, dienstags und donnerstags von 8 bis 13 Uhr und von 15 bis 17 Uhr, mittwochs und freitags von 8 bis 13 Uhr sowie samstags von 9 bis 16 Uhr. Hier können Termine gebucht werden. Parkplatz Venator, Bruchstraße 52, 47198 Duisburg, Montag bis Samstag von 6 bis 18 Uhr. Hier können Termine gebucht werden.

Das sind die Corona-Testzentren in Duisburg-Baerl

Baerler Apotheke, Grafschafter Straße 32, 47199 Duisburg, montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 12.15 Uhr und von 15 bis 18 Uhr, mittwochs und samstags von 9 bis 12.15 Uhr. Hier können Termine gebucht werden.

