Duisburg. Behörden melden einen weiteren Corona-Todesfall und steigende Inzidenz in Duisburg. Sie liegt unterm NRW-Wert, war zuvor aber tagelange gesunken.

Unsere Lokalredaktion aktualisiert dieses Corona-Blog für Duisburg fortlaufend. Das Corona-Blog für NRW lesen Sie hier, eine interaktive Karte mit Deutschland-Daten hier. Updates zur aktuellen Corona-Lage in Duisburg:

Covid-19 in Duisburg:

10.30 Uhr: Landesgesundheitszentrum NRW meldet am Samstagmorgen einen weiteren Todesfall (760, +1). Zudem ist die Sieben-Tage-Inzidenz erstmals wieder gestiegen, nachdem sie zuvor tagelang gesunken war. So betrug sie am Freitagabend, 10. Dezember, 245,2 (+6,7). Dagegen ist der Durchschnittswert für NRW leicht auf 284,8 (- 0,3) gesunken – jedoch damit aktuell immer noch höher als in Duisburg.

Freitag, 10. Dezember: Bändchen-Lösung für 2G-Kontrollen

16.45 Uhr: Um die 2G-Kontrollen im Handel und auf dem Weihnachtsmarkt zu vereinfachen, führt Duisburg eine Bändchen-Lösung ein. Los geht’s bereits am morgigen Samstag mit neongrünen „Duisburg ist echt“-Bändchen. So soll es funktionieren.

11 Uhr: Die neuesten Fallzahlen der Stadt enthalten erneut vier Todesfälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist trotz 179 Neuinfektionen am Mittwoch gesunken. Es müssen jedoch mehr Infizierte im Krankenhaus (106) und noch immer 24 Covid-Kranke auf Intensivstationen behandelt werden. Alle Tageswerte im Überblick.

10.45 Uhr: Es ist zumindest bemerkenswert, dass die Neuinfektionsrate in Duisburg (238,6) unter der NRW-Inzidenz (285,2) liegt (wenngleich auch eine vergleichsweise höhere Dunkelziffer zu niedrigen Inzidenzwerten führen kann). Denn in der zweiten und dritten Welle – und auch nach den Sommerferien 2021 noch – waren in Duisburg anteilig deutlich mehr Neuinfektionen als im Landesschnitt registriert worden (siehe auch Grafik oben). Und einige der großstädtischen Dauer-Hotspots in NRW, zu denen auch Duisburg zählte, melden zurzeit weiterhin ein deutlich aktiveres Infektionsgeschehen als Duisburg, wie die aktuellsten Sieben-Tage-Inzidenzwerte zeigen:

• Hagen: 436,7

• Wuppertal: 394,6

• Herne: 387,4

• Gelsenkirchen: 281,7

Auch für einige von Duisburgs unmittelbaren Nachbarn weist das LZG aktuell höhere Inzidenzwerte aus:

• Kreis Mettmann: 365,7

• Düsseldorf: 313,1

• Krefeld: 311,7

• Kreis Wesel: 228,4

• Oberhausen: 220,0

• Mülheim: 212,4

8 Uhr: Duisburgs Sieben-Tage-Inzidenz ist gestern nach den LZG-Angaben vom Freitagmorgen am dritten Tag in Folge gesunken, nun sogar stark: von 273,9 (Mo., 6.12.) auf 269,4 (Di.) und 258,1 (Mi.) und 238,6 (Do.). Die NRW-Durchschnittsinzidenz lag am Donnerstagabend bei der jüngsten Berechnung deutlich darüber: Sie ist von 293,2 (Mi.) auf 285,2 (Do.) gesunken.

Donnerstag, 9. Dezember: Omikron-Ausbruch im Seniorenheim

18 Uhr: Den ersten Duisburger Omikron-Nachweis gab es bereits voriges Wochenende, nun meldet das Gesundheitsamt einen Ausbruch mit B.1.1.529 – in einem Seniorenheim.

12.45 Uhr: Die Stadt Duisburg will mit den Impfungen von Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren in der nächsten Woche in einem gesonderten Impfzelt am Hauptbahnhof am Freitag, 17. Dezember, starten. Dies bestätigte Stadtsprecher Jörn Esser auf Nachfrage der Redaktion. Zur entsprechenden Altersgruppe gehören in Duisburg demnach etwa 34.000 Kinder. Zum Bericht.

10 Uhr: Zwischen Dienstag- und Mittwochabend wurden dem Gesundheitsamt leider fünf Covid-Todesfälle gemeldet. Alle Daten im Überblick:

• Covid-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung: 25 (+ 2); Anteil freie Betten an Gesamtzahl Intensivbetten in Duisburg: 11,97 % (125 von 142 Betten belegt); Quelle. DIVI, Stand: 9.12., 11.25 Uhr

• Mittwoch, 8.12.21 (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 9.12. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 1701 (+ 86); in Summe: 40.662 (+ 243); genesen: 38.206 (+ 152); gestorben: 755 (+ 5); in stationärer Behandlung: 94 (- 3); Sieben-Tage-Inzidenz: 258,1 (- 11,3); Höchste Sieben-Tage-Inzidenz: 623,0 (10- bis 14-Jährige).

Mittwoch, 8. Dezember: Inzidenz sinkt erneut / Booster-Rekord

11.10 Uhr: Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-Infektion ist auf 750 gestiegen. Leider wurden dem städtischen Gesundheitsamt von Montag- bis Dienstabend zwei weitere Tote gemeldet.

Auch die Zahl der aktuellen Infektionen stieg noch einmal an, auf 1615 (+ 65). Hier zudem die Übersicht zur Lage auf den Intensivstationen im Stadtgebiet:

Covid-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung: 23 (- 1); Anteil freie Betten an Gesamtzahl Intensivbetten in Duisburg: 7,16 % (140 von 151 Betten belegt); Quelle. DIVI, Stand: 8.12., 10.45 Uhr

8 Uhr: Hat die vierte Welle in Duisburg ihren Höhepunkt bereits erreicht? Seit drei Tagen in Folge fällt die lokale Sieben-Tage-Inzidenz. Laut Meldung des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) von Mittwochmorgen sank der lokale Wert am Dienstag von 273,9 auf 269,4.

7.45 Uhr: Das RKI hat für Duisburg einen Rekord an Booster-Impfungen für die vergangene Woche gemeldet. Unsere Recherchen zeigen: Unter den Impflingen sind derzeit auch viele Impftouristen.

Dienstag, 7. Dezember: 7-Tage-Inzidenz bis zu 501 in den Stadtteilen

17.45 Uhr: Nie war die Sieben-Tage-Inzidenz in den Bezirken Walsum und Mitte höher: Alle Fallzahlen für alle 46 Stadtteile im Überblick / welche Ausbrüche und Infektionsketten zu den Häufungen in einigen Hotspot-Stadtteilen beitragen.

15.55 Uhr: In Duisburg wurden vorige Woche so viele Auffrischungsimpfungen wie nie zuvor registriert. Die Zahlen im Detail / Darum kommen auch „Impftouristen“ nach Duisburg.

11.55 Uhr: Die Zahl der aktiven Corona-Fälle ist laut Stadtverwaltung gestiegen. Die meisten Neuinfektionen gibt es weiterhin unter den Zehn- bis 14-Jährigen. Die Zahl der infizierten Intensivpatienten ist laut DIVI-Intensivregister binnen 24 Stunden leicht um zwei auf 24 gestiegen, der Anteil der freien Intensivplätze auf 6,16 Prozent gesunken (zur Statistik-Übersicht).

Montag, 6.12.21 (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 7.12. (Vergleich zum 5.12.). Aktuell infiziert: 1550 (+ 123); in Summe: 40.217 (+ 128); genesen: 37.919 (+ 4); gestorben: 478 (+ 1); in stationärer Behandlung: 102 (+ 5); Sieben-Tage-Inzidenz: 273,9 (- 2,8); Höchste Sieben-Tage-Inzidenz: 704,6 (10- bis 14-Jährige)

7.55 Uhr: Duisburgs Sieben-Tage-Inzidenz ist den zweiten Tag in Folge gesunken. Laut Meldung des Landeszentrums Gesundheit NRW vom Dienstagmorgen fiel der Wert am Montag von 276,7 auf 273,9.

Im Gegensatz zum lokalen Wert steigt die NRW-Inzidenz weiter, liegt mittlerweile bei 297,0.

6. Dezember 2021: Omikron bei Duisburgerin nachgewiesen

17.50 Uhr: Weitere Details zum bestätigten Omikron-Fall einer Duisburger Seniorin: Die anderen Bewohner in dem Seniorenheim sollen am Dienstag sicherheitshalber außer der Reihe getestet werden. Das Gesundheitsamt war bereits am heutigen Montag vor Ort.

In Duisburg wird seit dem Sommer bis auf wenige Ausnahmen nur noch die Delta-Variante bei Proben Infizierter nachgewiesen. Das Duisburger Gesundheitsamtes pflegt eine Statistik über die Nachweise der Besorgnis erregenden Corona-Varianten und kommt auf inzwischen 12.571 Infektionen mit Mutanten (Stand: Meldungen bis Sonntag, 5. Dezember):

– 7.587 laborbestätigte Infektionen mit der Alpha-Variante (B. 1.1.7),

– 81 mit der Beta-Variante (B.1.351),

– 4900 mit der Delta-Variante (B.1.617),

– zwei mit der Gamma-Variante (P.1)

– und eine mit der Omikron-Variante (B.1.1.529).

9.30 Uhr: Inzwischen sind mehr als 40.000 Corona-Infektionen unter in Duisburg gemeldeten Personen durch Labore bestätigt worden. Zwischen Donnerstag- und Sonntagabend registrierte das Gesundheitsamt 479 Neuinfektionen. Im selben Zeitraum wurden zudem acht weitere Todesfälle erfasst. Bis Sonntagabend waren somit 747 Todesfälle in Duisburg bekannt.

In den Krankenhäusern der Stadt wurden am Sonntagabend 97 Covid-Patientinnen und -Patienten behandelt, laut DIVI-Intensivregister 22 intensivmedizinisch. Auf der DIVI-Karte bleibt Duisburg weiter rot eingefärbt, da weniger als zehn Prozent der verfügbaren Intensivbetten frei sind: 135 von 147 Intensivplätzen sind belegt (9,16 %).

Alle Duisburger Tageswerte und Kennzahlen halten wir in dieser Übersicht für Sie fest.

8.10 Uhr: Wie schon häufig unterlag die Sieben-Tage-Inzidenz am Wochenende größeren Schwankungen. So ist der Wert laut Meldung des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) von Montagmorgen am Sonntag von 285,1 auf 276,7 gesunken. Es ist jedoch mehr als fraglich, ob dadurch eine Trendwende eingeleitet ist. Denn: Zuletzt wurden montags viele Neuinfektionen vom Wochenende nachgemeldet, der Wert stiegt dementsprechend.

Corona-Newsblog als Chronik: Alle Duisburger Nachrichten ab dem 11. März 2020

■ Zur Corona-Chronik für Duisburg

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg