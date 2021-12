Gebag: Neue Sozialwohnungen im Duisburger Süden sind fertig

In dem Mehrfamilienhaus in Duisburg-Großenbaum sind 19 Wohnungen entstanden, die meisten davon Sozialwohnungen.

Duisburg. In Duisburg-Großenbaum hat die Gebag ein Mehrfamilienhaus mit neuen Wohnungen gebaut. Die meisten sind Sozialwohnungen mit günstiger Miete.

Die Gebag hat den Neubau eines Mehrfamilienhauses am Uhlenbroicher Weg in Großenbaum fertiggestellt. Auf mehr als 1400 Quadratmetern Wohnfläche sind 19 Wohnungen entstanden, davon 16 öffentlich geförderte und drei frei finanzierte. 3,65 Millionen Euro hat die Gebag nach eigenen Angaben in den Neubau investiert.

Neue Gebag-Wohnungen: Miete kostet 5,70 bis neun Euro pro Quadratmeter

Die Kaltmiete der Sozialwohnungen beträgt 5,70 Euro pro Quadratmeter, für die Anmietung braucht man einen Wohnberechtigungsschein. Die frei finanzierten Wohnungen kosten neun Euro pro Quadratmeter plus Nebenkosten. Alle Wohnungen sind zwischen 57 und 100 Quadratmeter groß und barrierearm, wie das gesamte, fünfgeschossige Gebäude.

Wie die Gebag mitteilt, sind alle Wohnungen bereits vermietet, die ersten Mieterinnen und Mieter bekommen zum neuen Jahr ihre Schlüssel.

„Das Mehrfamilienhaus am Uhlenbroicher Weg ist das letzte Projekt im Bereich Wohnungsneubau, das wir in diesem Jahr fertigstellen und an die Mieter übergeben können“, sagt Gebag-Geschäftsführer Bernd Wortmeyer. „Damit haben wir in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 102 neue Wohnungen für Duisburg gebaut, davon 64 öffentlich geförderte Einheiten.“

