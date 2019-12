Der Buchholzer Pfarrer Dietrich Köhler-Miggel bricht bei seinem Abschiedsgottesdienst in der Jesus-Christus-Kirche zusammen und verstirbt.

Duisburger Pfarrer bricht bei letzter Predigt zusammen

Duisburg-Buchholz. Nach 450 Predigten wollte Dietrich Köhler-Miggel am Sonntag in der bis auf den letzten Platz gefüllten Buchholzer Jesus-Christus-Kirche seine letzte Predigt halten. Dabei ist der Pfarrer jedoch zusammengebrochen.

Das erlebten viele Gemeindemitglieder hautnah mit. Denn sie wollten dabei sein, wie sich der Pfarrer nach 28 Jahren von der Evangelischen Trinitatis-Gemeinde in den Ruhestand verabschieden wollte.

Viele hatten bereits beim Eintritt in die Kirche in einer kleinen Box persönliche Worte an „KöMi“ hinterlassen, wiederum andere bekamen sogar gar keinen Platz mehr.

Erstversorgung in der Kirche

Ein Rettungswagen brachte den Pfarrer nach seinem Zusammenbruch und der anschließenden Erstversorgung in der Kirche in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Wie von mehreren Seiten am Abend zu erfahren war, ist der Pfarrer verstorben. Noch am Abend zündeten viele Buchholzer vor der Jesus-Christus-Kirche zahlreiche Kerzen an.

1991 wechselte der damals 37-Jährige in die Gemeinde nach Buchholz. Seinen Ruhestand wollte Pfarrer Köhler-Miggel zusammen mit seiner Frau, seinen Kindern und Enkelkindern genießen.