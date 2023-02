Duisburg: Aktivisten stören Baumfällung – mit Kletteraktion

Aktivisten unter anderem von Fridays for Future, Extinction Rebellion und Letzte Generation wollen die Fällung der Bäume in Duisburg verhindern.

Duisburg. Klimaaktivisten versuchen aktuell, eine Baumfällung in Duisburg zu stoppen. Das Ziel: die Besetzung der Bäume. Die Polizei ist im Einsatz.

Aktivisten von Fridays for Future, Extinction Rebellion, Letzte Generation und dem Augsburger Klimacamp versuchen am Samstagmorgen, 18. Februar, die Baumfällungen an der Wedauer Straße zu stoppen. Das Ziel: die Besetzung der Bäume. Die Polizei ist vor Ort im Einsatz.

Duisburg: Aktivistin wollte auf Bäume klettern – „aber die Cops waren schneller“

Die Aktivisten, zum Teil extra aus Augsburg angereist, wollten laut einer jungen Frau, die sich „Klette“ nennt, in die Bäume klettern, um deren Fällung aufzuhalten. „Aber die Cops waren schneller.“

Die 18-Jährige schaffte es zwar nicht auf einen Baum, kettete sich aber an eine nebenstehende Laterne an der Wedauer Straße. Polizeisprecherin Jacqueline Grahl bestätigt das.

Eine Aktivistin hat sich an eine Laterne gekettet. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Ein Streifenwagen der Polizei hatte gegen 7 Uhr am Samstagmorgen bemerkt, dass an der Wedauer Straße „eine Person mit einem Seil hantiert.“ Die Beamten hielten eine Ansprache, nahmen seine Personalien auf und ließen ihn wieder frei.

Baumfällungen an der Wedauer Straße in Duisburg gehen trotz Protest weiter

Die Baumfällungen liefen am Samstag zunächst weiter. „Vier bis fünf“ Bäume, sagt die Aktivistin Klette, seien schon gefällt. Inzwischen ist ein Aktivist auch auf das Fällfahrzeug an der Straße geklettert. Weitere Arbeiten können daher aktuell nicht durchgeführt werden. Die Polizei vermutet, dass er sich an das Fahrzeug geklebt hat, und hat eine technische Einheit angefordert – in Duisburg gibt es keine.

Mehrere Bäume wurden am Samstagmorgen in Duisburg trotz der Proteste schon gefällt. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Weitere Aktivisten kommen aktuell an der Wedauer Straße in Duisburg an. Für 10 Uhr ist eine Demonstration geplant, für den Abend außerdem eine Trauerfeier für die gefällten Bäume.

Organisiert wird der Protest in Duisburg von Klimaaktivist Ingo Blechschmidt (34) aus Augsburg, der für verschiedene Klimainitiativen Telefondienst leistet. Nach seinen Angaben erhielt er am Freitagabend einen Anruf einer 60-jährigen Anwohnerin aus Wedau. „Ich weiß mir nicht mehr anders zu helfen, können wir zusammen noch irgendwie die Bäume verteidigen?“, habe sie ihn gefragt.

Stadt Duisburg will Bäume für Straßensanierung fällen

Blechschmidt setzte eine Telefonkette in Gang. „Die Anwohnerin war den Tränen nahe. Die Bäume kühlten schon die Umgebung, als sie zur Schule ging. Da wusste ich, dass die Klimagerechtigkeitsbewegung sofort Unterstützung leisten musste.“

Auch am Samstag protestierten Anwohner gegen die Fällung der 26 Bäume in Duisburg-Wedau. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

An den Bäumen an der Wedauer Straße hatte sich ein Streit zwischen Anwohnern und Duisburgs Verwaltung entzündet. Letztere wollen die 26 Platanen für die anstehende Sanierung der Straße fällen; Erstere argumentieren, das sei nicht nötig. Eine Unterschriftensammlung und eine Online-Petition mit jeweils mehreren tausend Unterschriften blieb erfolglos: Der Duisburger Rat beschloss die Fällung. Auch der Petitionsausschuss des Landes NRW gab der Stadt recht.

Wir aktualisieren diesen Artikel fortlaufend.

