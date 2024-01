Akzente: Diese Ausstellung von Weltrang kommt nach Duisburg

Die Ausstellung „Ties that Bind“ von World Press Photo in Duisburg zeigt prämierte Bilder von Fotografen aus der ganzen Welt, darunter diese Aufnahmen von Dario Mitidieri (oben) und Hannah Reyes Morales.

Duisburg Das „Museum of the Moon“ lockte im Vorjahr Zehntausende zu den Duisburger Akzenten. Auch 2024 ist eine besonders spektakuläre Ausstellung dabei.

Unter dem Motto „Familienbande“ sollen die Duisburger Akzente die Stadt vom 1. bis 24. März zum Kultur-Hotspot der Region machen. Mehr als 90 Veranstaltungen an über 30 Orten aus den Bereichen Theater, Performance und Tanz, bildende Kunst, Literatur, Musik, Film, Ausstellung und Diskussion bieten Duisburgern in dieser Zeit viele Freizeitmöglichkeiten.

Eröffnet wird das Kulturfestival am 1. März mit dem Stück „Intervention!“, ein Gastspiel des Thalia Theaters Hamburg. Das Staatsschauspiel Dresden ist mit „Die Familie Schroffenstein“ von Heinrich Kleist zu Gast, und auch „Ronja Räubertochter“ von Astrid Lindgren wird am Theater Duisburg gezeigt.

World Press Photo: Ausstellung von Weltrang kommt nach Duisburg

Im Vorjahr lockte die Ausstellung „Museum of the Moon“ Zehntausende in die Salvatorkirche. Auf der Suche nach einem neuen Zuschauermagneten hat das Duisburger Kulturbüro Kontakt zur weltweit renommierten World Press Photo Foundation aufgenommen, und kann nun die Foto-Ausstellung „Ties that Bind” ankündigen.

Die bietet in der Liebfrauenkirche einen zeitgenössischen Blick auf familiäre Beziehungen – über 80 prämierte Fotos sind zu sehen. Die gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Amsterdam zeichnet jedes Jahr die besten Pressefotografen der Welt aus; die Ausstellungen ziehen Millionen Besucher an.

Petra Schröder von den Kulturbetrieben betont vor allem den Brückenschlag zwischen Hochkultur und Subkultur, der erneut gelungen sei. Und ihr Kollege Clemens Richert findet: „Das Programm strotzt nur so vor Vielfältigkeit. Die ganze Familie kann sich ihr Wunschprogramm zusammenstellen.“

25 Ausstellungen und Installationen greifen das Thema Familienbande auf. Dazu gibt es Poetry-Slam, Dichtkunst, und Kabarett. Musikalisch reichen die Akzente von Elektrobeats über schottische Folk-Music hin zu Oper, Jazzkonzerten und Klangexperimenten. Richert: „Ein facettenreiches Filmprogramm steht ebenso an wie Vorträge, Diskussionen und Rundgänge, oder der Familien-Tanzmarathon am Dellplatz.”

Das ganze Programm der 45. Duisburger Akzente ist online einsehbar unter www.duisburger-akzente.de. Das Programmheft ist außerdem an der Opernkasse erhältlich. (cst)

