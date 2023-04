116117 und Sitel: Brisante Begünstigung in Führungskrise?

Die KV Nordrhein hat ihre Arztrufzentrale NRW (ARZ) im Duisburger Hoist-Haus (Mitte) stillgelegt und Foundever (Sitel) für die 116117 beauftragt (links: Foundever-Zentrale in Düsseldorf). Das Gesundheitsministerium will auch die Vergabe von Aufträgen der ARZ an Sitel untersuchen.