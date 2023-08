Youtuber Mois (mit Bart) in der Mitte der aufgeregten Menschenmenge vor Saturn in der Grabenstraße.

Bochum. Der Youtuber Mois hat in der Bochumer City für einen Massenansturm gesorgt. Der Mann hat Millionen Follower. Die Polizei musste einschreiten.

Großer Ansturm eines bekannten Youtubers in der Bochumer Innenstadt. Am Dienstagnachmittag drängten sich viele Hundert junge Heranwachsende, Jugendliche und auch Kinder in der Harmoniestraße vor Saturn und erwarteten einen Mann namens „Mois“, der in den Sozialen Medien Millionen Follower hat.

Die jungen Menschen waren gekommen, weil Mois im Internet ein paar Geschenke für 15 Uhr angekündigt haben soll. „Er will sechs bis neun Playsis und Handys verschenken“, sagt ein junger Mann. Playsis sind Playstations.

Zeitweise rannte die Menschenmenge hin und her

Der Ansturm war enorm. Die Menschen standen so dicht gedrängt vor Saturn, dass viele auf Bänke, Straßenschilder, Mülleimer und einen Fahrradständer kletterten, um den Internetstar sehen und fotografieren zu können. Zeitweise wurde es auch gefährlich, weil in der Menge offenbar das – falsche – Gerücht die Runde machte, dass Mois aus einem ganz bestimmten Eingang kommen werde. Massenhaft rasten die Menschen dann im Vollspurt dorthin.

Heute hat der Youtuber Mois in der Bochumer Innenstadt für tumultartige Szenen und einen Polizeieinsatz gesorgt. Er wollte Geschenke verteilen. pic.twitter.com/5c1ToJ4VvU — Bernd Kiesewetter (@Kiesewetter) August 15, 2023

Die Polizei und auch das Ordnungsamt eilten herbei, um die unruhige Lage unter Kontrolle zu halten. Beide Behörden wussten vorher nichts von der Aktion.

Saturn-Eingänge wurden zeitweise von Polizeikräften abgesperrt

Gegen 15.15 Uhr erschien Mois dann in der Menge, geschützt von privaten Sicherheitskräften. Handys ragten in die Höhe. Tatsächliche soll der Youtuber auch etwas verschenkt haben. Nach einigen Minuten war er wieder verschwunden.

Aus Sicherheitsgründen sperrte die Polizei die beiden Eingänge von Saturn eine Zeit lang ab.

