Witten. Im vierten Satz scheinen sie am Boden, dann aber kämpfen sich die Damen der Blau-Weißen famos zurück. Die Herren visieren weiter Platz drei an.

Die Verbandsliga-Volleyballerinnen der DJK BW Annen haben auf dem Weg zum Klassenerhalt einen eminent wichtigen Erfolg beim VfL Telstar Bochum II eingefahren. Ebenso siegreich waren die Landesliga-Männer der Blau-Weißen, die als Aufsteiger eine exzellente Serie spielen.

Verbandsliga, Damen

VfL Telstar Bochum II - DJK BW Annen 2:3 (25:21, 18:25, 25:13, 26:28, 9:15). Sie sahen schon wie die sicheren Verliererinnen aus. Doch dann gelang Annens Verbandsliga-Frauen ein sensationelles Comeback. Am Ende stand ein umjubelter Fünf-Satz-Erfolg in Bochum. Durch den heimsten die BWA-Damen im Abstiegskampf zwei enorm wichtige Punkte ein. „Grandios, dass wir das noch geschafft haben“, meinte Trainer Thomas Urban nach diesem Spiel, das keiner so schnell vergessen wird.

In dem, so schien es, lief zunächst alles in Richtung Telstar: Nach Sätzen lagen die Annenerinnen mit 1:2 hinten. Und in Durchgang vier deutete beim klaren 9:16- Rückstand alles darauf hin, dass die Niederlage für BWA nicht mehr zu vermeiden war. Die unglaubliche Wende begann, als die eingewechselte Henrike Fischer zum Aufschlag ging. Mal ein gewonnener Ballwechsel, mal ein Ass – Punkt für Punkt robbten sich die Annenerinnen heran. Was als kleine Ergebnis-Kosmetik begann, wurde zum famosen Comeback. Auf einmal stand es 16:16.

Statt Resignation keimten bei BWA Hoffnung und Mut auf. Und es folgte ein dramatisches Satz-Finale, in dem die Blau-Weißen einmal mehr eine tolle Moral bewiesen: Zwei Machtbälle wehrten sie ab, ehe sie ihren zweiten eigenen Satzball zum 28:26 verwerteten. Plötzlich stand es nach Sätzen 2:2 – die scheinbar sichere Niederlage war vorerst abgewendet. Klar, dass die Annenerinnen jetzt obenauf waren: Im entscheidenden Tiebreak legten sie gegen den sichtlich konsternierten Gegner eine Führung vor, die sie bis zum Schluss verbissen verteidigten. Als die BWA-Damen nach zwei Stunden Spielzeit den Matchball verwandelt hatten, führten sie in einer großen Spielerinnen-Traube einen Freudentanz auf. Kurz danach saßen oder lagen einige von ihnen auf dem Hallenboden – körperlich und mental völlig erschöpft nach diesem denkwürdigen Spielverlauf.

BWA: Isabel Bentin, Hannah Böde, Julia Diedrichsmeier, Henrike Fischer, Anne Korbmacher, Jenny Lesch, Leni Markowski, Lena Russak, Astrid Seifert, Roxana Sodtke, Jenny Wodrich.

Mehr zum Wittener Sport

Nur im zweiten Satz leisteten die Bezirksliga-Volleyballerinnen von BW Annen II richtig Gegenwehr: Über weite Strecken dagegen waren die abstiegsbedrohten Blau-Weißen bei der 0:3-Niederlage (6:25, 23:25, 9:25) gegen den TVK Wattenscheid klar unterlegen.

BWA: Samira Dühr, Johanna Kilzer, Jasmine Ochs, Alisa aus der Wischen, Carolin Flieser, Victoria Wulf, Isanel Reckermann, Sophie Hennig.

Wichtiger Sieg für die jungen Bezirksklassen-Volleyballerinnen von BW Annen IV: Der sicher herausgespielte 3:0-Erfolg (25:21, 25:21, 25:17) über den Letzten VfL Telstar Bochum V ist für Aufsteiger BWA ein wichtiger Schritt in Richtung des erhofften Klassenerhalts.

BWA: Melis Arslan, Jessica Belous, Finja Franz, Julia Gil, Selin Hennig, Melis Karaburun, Asya Karapinar, Rebekka Preißig, Meryem Taninmis, Alexandra Wiebe.

Die Landesliga-Männer der DJK BW Annen schlagen sich prächtig in der Landesliga, feierten auch gegen Letmathe einen Sieg. © FUNKE Foto Services | Rainer Raffalski

Landesliga, Herren

Letmather TV - DJK BW Annen 1:3 (22:25, 24:26, 25:16, 10:25). Ein Duell auf Augenhöhe lieferten sich die Landesliga-Volleyballer von BW Annen mit dem direkten Tabellennachbarn Letmather TV. Am Ende dieses emotionalen Spiels, in dem sich beide Teams auch einige hitzige Diskussionen lieferten, triumphierte Aufsteiger BWA. Dank einer kämpferisch starken Leistung legten die Annener eine 2:0-Satz-Führung vor. Nachdem Durchgang drei klar verloren gegangen war, kämpften sie sich zurück ins Spiel. Die Blau-Weißen haben nach diesem Erfolg weiterhin gute Chancen, am Saisonende den erhofften Platz drei zu belegen.

BWA: Aidan Verdenhalven, Jan Prause, Thorid Entsberger, Florian Rinschen, Yannik Gersthagen, Tobias Lörcks, Thomas Person, Alwin Gebers, Tim Schüßler, Kolja Maaß, Finn Schüßler.

Ihren vierten Saisonsieg landeten die neu formierten Bezirksliga-Volleyballer von BW Annen II. Der 3:0-Erfolg (25:9, 25:17, 25:13) gegen den Baukauer TC II war über weite Strecken ungefährdet. Lediglich im zweiten Satz machten die Blau-Weißen eine kurze Schwächephase durch.

BWA: Jasen Bunge, Paskal Cielenga, Korhan Karatoprak, Joschka Dahlmann, Kayra Konak, Cederik Krebs, Luis Schauder, Lukas Krause.

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Witten lesen Sie hier!