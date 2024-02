Witten. Das Wittener Bezirksliga-Derby zwischen dem SV Bommern und dem SV Herbede ist längst entschieden, als es hektisch wird – Hintergund und Stimmen.

Es sind an diesem Sonntagnachmittag schon acht Tore gefallen, und das Wittener Derby in der Staffel 10 der Fußball-Bezirksliga ist längst entschieden: Der SV Bommern, der zur Pause mit 3:1 in Führung gewesen ist, liegt gegen seinen Loaklrivalen SV Herbede mit 6:2 vorne – was dann später auch der Endstand sein wird.