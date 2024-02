Witten. Glatter Heimsieg glückt dem Wittener Quartett gegen BC Nied. Lindemann rettet gegen BC Elversberg zumindest ein versöhnliches Remis.

In der Dreiband-Bundesliga hat der BCC Witten in seinen Heimspielen Rang zwei mit einem Sieg und einem Unentschieden erfolg-reich verteidigt. Am Samstag gelang gegen den BC Nied aus Frankfurt ein 6:2-Sieg, am Sonntag gab es gegen den BC Elversberg ein 4:4.

Gegen die Hessen vom BC Nied begann es mit einem Krimi an Position vier. Volker Baten und sein Rivale Cid Secundino lösten sich stetig in der Führung ab. Am Ende behielt Baten mit 40:39 in 50 Aufnahmen die Nase vorn. Am dritten Brett hatte Murat Gökmen keine Probleme, seine Partie gegen Heiko Roth zu gewinnen. Mit 40:16 in 31 Aufnahmen war er sicherer Sieger seiner Partie. Diese beiden Erfolge waren die beste Voraussetzung für einen BCC-Heimsieg. Den brachte der Däne Jacob Haack-Sörensen am zweiten Brett in trockene Tücher. Er beherrschte den Spanier Valentin Andaluz-Anton und verbuchte mit einem 50:16 (35 Aufnahmen) weitere Zähler. Am ersten Brett hatte es Ronny Lindemann wie schon im Hinspiel mit dem sehr starken Türken Berkay Karakurt zu tun, dessen defensive Spielweise ihm erneut nicht lag. Am Ende hieß es 35:50 nach 29 Aufnahmen.

Murat Gökmen holt auch im zweiten Spiel deutlichen Sieg

Tags darauf gegen den BC Elversberg ging Volker Baten an Brett vier leer aus. Er unterlag Lukas Stamm klar mit 29:40 in 28 Aufnahmen. Am dritten Brett lieferte Murat Gökmen eine überzeugende Leistung ab. Mit 40:19 in nur 25 Aufnahmen sorgte er gegen Klaus Bosel für den Ausgleich. Jacob Haack-Sörensen wehrte sich dann gegen den starken Franzosen Pierre Soumagne vergebens, unterlag mit 41:50 in 27 Aufnahmen. Jetzt lag es in den Händen von Ronny Lindemann, zumindest für ein Remis zu sorgen. Der für die Team-WM in Viersen nominierte Wittener wurde dieser Aufgabe gerecht, besiegte den Belgier Jef Philipoom mit 50:27 in 31 Aufnahmen.

