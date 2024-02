Essen. Im neuen Podcast „fußball inside“ sprechen unsere Experten über den VfL Bochum und die Planungen für eine weitere Bundesliga-Saison.

Nach dem 3:2-Sieg über den FC Bayern müsste die Stimmung beim VfL Bochumeigentlich euphorisch sein. Doch die Spieler und auch das Umfeld wissen, dass sie diesen Erfolg nicht überbewerten sollten. Noch ist die Mannschaft von Thomas Letsch nicht gesichert, könnte mit drei Punkten gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr, Sky) aber einen wichtigen Schritt in diese Richtung gehen. In einer neuen Ausgabe des Podcasts „fußball inside“ sprechen VfL-Reporter Stefan Döring, Funke-Sport-Nachrichtenchef Martin Herms und Moderator Timo Düngen über die Weichenstellungen der Bochumer für die Zukunft.

„Man kann das vierte Jahr Bundesliga intensiver planen“, ist sich Döring sicher. „Aber das Knackpunktspiel ist gegen Gladbach am Samstag. Gewinnt der VfL Bochum da, dürfte die Klasse gehalten werden“, so der VfL-Reporter. Zu stabil sei die Mannschaft von Trainer Letsch. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bochumer einbrechen. Nächstes Jahr spielen die Bundesliga“, sagt Döring.

VfL Bochum: Für Schlotterbeck an die Schmerzgrenze

Mit 25 Punkten belegt der VfL Bochum vor dem 23 Spieltag den elften Rang. Die Planungen für ein viertes Jahr Bundesliga dürften bereits auf Hochtouren laufen. „Sie wissen, wo sie herkommen und wo die Gefahren liegen“, gibt Döring aber zu bedenken. Schließlich laufen Verträge von wichtigen Spielern aus - etwa die von Takuma Asano und Christopher Antwi-Adjei. Auch die Leihe von Innenverteidiger Keven Schlotterbeck endet im Sommer. „Keven Schlotterbeck will man unbedingt behalten und dafür an die Schmerzgrenze gehen“, sagt Döring. Ein erneuter Klassenerhalt sei für ihn ein „Faustpfand in Verhandlungen“ mit aktuellen und künftigen Spielern.

Keven Schlotterbeck (Mitte) ist beim VfL Bochum ein wichtiger Mann. © dpa | David Inderlied

Außerdem sprachen Herms, Döring und Düngen in der neuen Ausgabe „fußball inside“ über Borussia Dortmund und den den geplatzen Investoren-Deal der DFL. Hintenraus gab es noch den Ruhrgebiets-Rundumschlag mit dem FC Schalke 04, Rot-Weiss Essen und den MSV Duisburg.

Abonnieren Sie unseren Podcast kostenlos

Sie können den Podcast „fußball inside“ direkt hier im Player im Artikel hören oder kostenlos in ihrer Streaming-App auf dem Smartphone folgen, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Einfach „fußball inside“ in die Suchmaske eingeben und kostenlos folgen. Haben Sie Fragen, Themenwünsche und Anregungen zum Podcast? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an hallo@fussball-inside.com oder schicken uns eine Sprachnachricht per Whatsapp: 01523 1040572

„fußball inside“ ist ein Podcast von FUNKE Sport, WAZ und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Unsere Experten diskutieren Woche für Woche über die Lage bei den großen Revierklubs Borussia Dortmund, VfL Bochum, Schalke 04, MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen. Informativ, unterhaltsam - und immer aktuell. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge.