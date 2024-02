Bochum. Keven Schlotterbeck war einer der Matchwinner beim 3:2 des VfL Bochum gegen den FC Bayern. Im Sommer läuft sein Leihvertrag mit Freiburg aus.

Einer wollte am Sonntagabend nicht vollumfänglich in den kollektiven Jubel beim VfL Bochum nach dem unerwarteten 3:2 (2:1)-Heimsieg gegen den FC Bayern einsteigen. Während die Spieler in der Kabine mutmaßlich das erste Siegerbierchen genossen und die Fans im Ruhrstadion schon vom sicheren Klassenerhalt sangen, grätschte Keven Schlotterbeck verbal die Feierlichtkeiten ab, wie er es zuvor auf dem Spielfeld gegen den englischen Nationalspieler Harry Kane tat. „Das hat mir nicht gut gefallen“, sagte Schlotterbeck über die letzten 15 Minuten der Partie, in denen der eine oder andere Fingernagel bei den Bochumer Fans wohl gelitten haben dürfte.