Bochum. Spektakulärer Abend für den VfL Bochum: 3:2 gegen den FC Bayern, Platz elf. Die Spieler schwärmen von den Fans. So feiert Bochum den Triumph.

Noch einmal parierte der glänzende Manuel Riemann mit dem Fuß, zwei Minuten später drosch Kevin Stöger den Ball Richtung Ostkurve. Die Fans flippten aus, der Can Can dröhnte aus den Boxen. 19.47 Uhr am Sonntagabend, 18. Februar 2024. Ende eines denkwürdigen Spiels mit zwei Unterbrechungen. Bochum drei. Bayern zwei.