Dresden. Rot-Weiss Essen hat bei Dresden einen Punkt geholt. Nach zweimaliger RWE-Führung endete das Spiel 2:2. Der Liveticker zum Nachlesen.

Spiel eins nach der Vertragsverlängerung von Trainer Christoph Dabrowski ist für Rot-Weiss Essen ein richtungsweisendes: Beim Tabellenzweiten Dynamo Dresden geht es für RWE am Samstagnachmittag (14 Uhr) darum, Anschluss an die oberen Tabellenplätze der 3. Liga zu halten. Beim 0:2 gegen den SSV Ulm 1848 kassierten die Bergeborbecker vor einer Woche einen Rückschlag. Fünf Punkte beträgt nun der Rückstand auf den Relegationsrang. In Dresden könnten sie den Anschluss wieder herstellen - oder aber den dritten Tabellenplatz vorerst komplett aus den Augen verlieren.

Totenkopf mit RWE-Schal: Dynamo-Fans provozieren Rot-Weiss Essen

Drei Änderungen an seiner Startelf nimmt Dabrowski im Auswärtsspiel vor. Für den verletzten Eric Voufack (Syndesmosebandanriss) und den gesperrten José-Enrique Ríos Alonso rücken der wiedergenesene Lucas Brumme und Mustafa Kourouma ins Team. Außerdem ersetzt Ron Berlinski Leonardo Vonic im Sturmzentrum.

Der Gegner liegt als Tabellenzweiter klar auf Aufstiegskurs. Zuletzt hatte die SGD jedoch eine schwächere Phase. Von den vergangenen vier Partien gingen drei verloren. Beim einzigen Sieg in diesem Zeitraum ließ die Mannschaft von Markus Anfang ihre Qualitäten eindrucksvoll aufblitzen. Mit 7:2 fegte sie im Heimspiel über den VfB Lübeck hinweg.

Dynamo Dresden - Rot-Weiss Essen: Die Aufstellungen

Dresden: Broll – Kammerknecht, Lewald, Ehlers, Park – Arslan, Will, Hauptmann – Borkowski, Kutschke, Zimmerschied

Essen: Golz – Wiegel, Kourouma, Götze, Brumme – Müsel, Eisfeld – Obuz, Harenbrock, Young – Berlinski

Wie RWE-Trainer Dabrowski, der seinen auslaufenden Vertrag unter der Woche vorzeitig bis 2026 verlängerte, die Dresdener knacken möchte? „Unsere Basis wird sein, eng und kompakt zu agieren“, erklärte er im Vorfeld. „Wir müssen intensiv in der Laufarbeit sein, den Ball gewinnen und versuchen, ihnen mit Nadelstichen wehzutun, sodass auch mal eine Unruhe im Stadion entsteht. Wir wollen auch mutig Fußball spielen und Ballbesitzphasen haben.“

Verzichten muss Rot-Weiss weiterhin auf Kapitän Vinko Sapina. Eric Voufack und der gelbgesperrte José-Enrique Rios Alonso fallen ebenfalls aus. Lucas Brumme kehrt zurück ins Aufgebot. Die Gastgeber müssen ohne Kyrylo Melichenko, Stefan Drljaca, Lars Bünning, Tony Menzel und Tobias Kraulich verzichten. Ob Kevin Ehlers und Jonathan Meier rechtzeitig für das Duell mit RWE fit werden, war im Vorfeld noch nicht klar.

