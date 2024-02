Essen. Rot-Weiss Essen zu Gast bei der „besten Mannschaft der Liga“ - das sagt Trainer Dabrowski über Dynamo. So will er mit RWE in Dresden bestehen.

Dynamo Dresden gegen Rot-Weiss Essen – für Christoph Dabrowski ist das Duell der Traditionsvereine an diesem Samstag nichts anderes als ein „Highlight“. Große Vorfreude beim Trainer von RWE, der seinen Vertrag jüngst um zwei Jahre bis zum Sommer 2026 verlängert hat, aber auch großer Respekt: Die SGD, das sei vom Potenzial und Spielerischen gesehen „die beste Mannschaft der Liga. Das zeigen sie eigentlich in jedem Spiel.“