Essen. Dynamo Dresden will hoch in die zweite Bundesliga, doch der Vorsprung schmilzt. Das Duell gegen Rot-Weiss Essen ist für die SGD verdammt wichtig.

Stefan Kutschke stellte sich dem Unangenehmen, wer auch sonst. Der Mannschaftskapitän und gebürtige Dresdner versuchte zu erklären, was eben passiert war. „Einen kühlen Kopf“ bewahren, aber mit „heißem Herz“ spielen - so wollte die SG Dynamo auftreten, sagte er gegenüber den Kollegen von Magentasport. Hat nicht geklappt: Sie verlor mit 0:1 in Aue verloren und der 35-Jährige wurde deutlich. Im Derby gekickt wie in einem Testspiel, das gehe nicht.