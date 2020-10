Corona NRW: Weiterhin mehr Neuinfektionen im Ruhrgebiet

Essen. Die Corona-Neuinfektionen in NRW nehmen weiter stark zu, landesweit sind es 1889. Herne führt die Liste mit einer Inzidenzzahl von 115,7 an.

In Nordrhein-Westfalen gelten jetzt laut den Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) 22 Städte und Kreise als Risikogebiet .

Am Samstag kommen der Kreis Warendorf (52,5), der Kreis Düren (54,0) als Risikogebiete hinzu. Bielefeld fällt als Risikogebiet wieder heraus, die Inzidenzzahl liegt dort bei genau 50,0.

Risikogebiete: Herne vermeldet am Samstag landesweit wieder die höchste Sieben-Tage-Inzidenz mit 115,7 (Vortag: 90,76). Es folgen Wuppertal (98,3 / Vortag: 92,65), Gelsenkirchen (88,2 / Vortag: 78,57), der Kreis Recklinghausen (84,2 / Vortag 76,86), Hamm (85,6 / Vortag: 85,04), Duisburg (82,6 / Vortag: 72,19), Solingen (79,8 / Vortag: 89,17), Köln (78,7 / Vortag: 75,38), die Städteregion Aachen (78,3 / Vortag: 68,58), der Kreis Mettmann (68,8 / Vortag: 70,23), Leverkusen (68,4 / Vortag: 62,91), Mülheim (66,2 / Vortag: 67,98), Düsseldorf (63,8 / Vortag: 59,34), Kreis Olpe (63,5 / Vortag: 54,50), Hagen (62,5 / Vortag: 53,53), Dortmund (60,5 / Vortag: 58,82), Essen (57,5 / Vortag: 54,57), Bochum (57,4 / Vortag: 55,25), Kreis Unna (53,7 / Vortag: 67,36) und Remscheid (51,20).

88.204 Corona-Fälle (Vortag 86.315) hat das Robert Koch-Institut (RKI) seit Beginn der Pandemie für NRW registriert, bundesweit 348.557.

Am Samstag (0 Uhr) meldet das RKI 1.889 Neuinfektionen in NRW, bundesweit sind es 7830 neue Fälle. Damit wurde der Höchststand von Freitag nochmals eingeholt.

Auch in Bottrop (34,9) und Oberhausen (36,5) steigen die Zahlen weiter - es bleiben aber die einzigen Städte im Ruhrgebiet, die noch nicht als Risikogebiet gelten.

Bund und Länder einigten sich am Mittwochabend auf einheitliche Regeln für die als Risikogebiete eingestuften Städte und Kreise. In NRW gelten seit Mitternacht (15. Oktober) verschärfte Regeln für Risikogebiete - darunter eine Sperrstunde von 23 bis 6 Uhr sowie eine erweiterte Maskenpflicht.

Die Infektionszahlen in NRW steigen weiter. Zwar meldete das RKI am Samstagmorgen mit 1889 Neuinfektionen in NRW etwas weniger als am Vortag (2154). Dennoch ist die Zahl im Vergleich sehr hoch: Im Frühjahr lag die Zahl der täglichen NRW-Neuinfektionen in der Spitze bei 1270 (3. April). Am 16. September, also vor rund einem Monat, waren es in NRW noch 433 Neuinfektionen. Seitdem ist die Zahl konstant angestiegen. Am 8. Oktober meldete das RKI erstmals seit Anfang April wieder eine vierstellige Zahl für Nordrhein-Westfalen. In Nahezu allen Städten im Ruhrgebiet stieg die zahl der Neuinfektionen weiter.

Fast das gesamte Revier auf der Karte des RKI rot eingefärbt und gilt als Risikogebiet, seit Donnerstag auch Dortmund, Mülheim und Bochum. 22 Regionen in NRW gelten nun als Corona-Risikogebiet. Neu hinzugekommen ist Bielefeld.

Es gibt nur noch wenige Regionen im Land, die noch unter der Vorwarnstufe von 35 liege: Dazu gehören der Kreis Höxter (17,1), der Kreis Paderborn (13,3), der Kreis Soest (24,2), der Kreis Coesfeld und der Hochsauerlandkreis (19,2).

Das RKI weist jedoch darauf hin, dass sich lokale Schwankungen auch daraus ergeben können, dass es zu Verzögerungen bei den Meldungen kommt. Dadurch liegen die RKI-Werte teilweise niedriger als die gemeldeten Zahlen der Städte. (Mehr Infos)

Neue Corona-Regeln: Kleinere Feiern, Sperrstunde, Maske beim Konzert

Nachdem Ministerpräsident Armin Laschet am Sonntag einheitliche Regeln für Kreise und Städte mit vielen Neuinfektionen angekündigt hatte, sind diese nun in Kraft. Demnach dürfen in NRW bei Familienfeiern oder Hochzeiten außerhalb der eigenen vier Wände grundsätzlich nur noch 50 Gäste anwesend sein. Ein entsprechender Erlass für alle Kommunen ging am Montag an die Bezirksregierungen.

Einheitliche Regeln gibt es damit auch für Kreise und Städte, in denen die wichtige Neuinfektions-Kennzahl über 35 oder gar 50 steigt. Zunächst gilt unter anderem eine Maskenpflicht auch am Sitzplatz bei Konzerten oder Sportveranstaltungen. Ab der 50er-Marke sollen die Kommunen auch Sperrstunden verhängen.

NRW hat seit Tagen die höchsten Ansteckungsraten aller deutschen Flächenländer und liegt auch am Donnerstag weit vor anderen Bundesländern wie Bayern.

NRW-Großstädte verschärfen Corona-Regeln - Bund bietet Hilfe an

Mit schärferen Auflagen kämpfen Nordrhein-Westfalens Großstädte gegen die immer höher steigenden Corona-Infektionszahlen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Bundesländer hatten sich am späten Mittwoch auf einheitliche Maßnahmen für Risikoregionen geeinigt. Dazu zählen unter anderem die erweiterte Maskenpflicht für belebte Plätze und Straßem wie Fußgängerzonen, eine Sperrstunde ab 23 Uhr sowie strengere Kontaktbeschränkungen für private Treffen.

Seit Samstag (15. Oktober) gelten in NRW einheitliche Regeln für Risikoregionen mit mehr als 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche:

Ab 23 Uhr bis 6 Uhr gilt in der Gastronomie eine Sperrstunde .

. Auch der Verkauf von alkoholischen Getränken ist in dieser Zeit untersagt.

von ist in dieser Zeit untersagt. Feste aus herausragendem Anlass sind auf zehn Personen beschränkt.

aus herausragendem Anlass sind auf zehn Personen beschränkt. Veranstaltungen sind - innen und außen - auf maximal 100 Personen beschränkt. Veranstaltungen sind allerdings bis zu maximal 250 Personen möglich, wenn die zuständige Gesundheitsbehörde ein vorgelegtes Hygienekonzept akzeptiert.

sind - innen und außen - auf maximal 100 Personen beschränkt. Veranstaltungen sind allerdings bis zu maximal 250 Personen möglich, wenn die zuständige Gesundheitsbehörde ein vorgelegtes Hygienekonzept akzeptiert. Zudem dürfen nur noch 5 Personen oder maximal zwei Hausstände in der Öffentlichkeit zusammenkommen.

Auf Twitter sagte Ministerpräsident Armin Laschet am Donnerstagmorgen zu, die Gesundheitsämter zu stärken, um die Infektionsketten besser nachzuverfolgen - und appellierte erneut, die Kontakte deutlich zu reduzieren:

Mehr Schutz für die Verwundbarsten,gemeinsame und klare Regeln in Hotspots: Das war dringend notwendig. Wir werden Gesundheitsämter stärken,um Infektionsketten weiter nachzuverfolgen. Kontakte müssen deutlich reduziert werden. Wir haben es selbst in der Hand, das Virus zu stoppen — Armin Laschet (@ArminLaschet) October 15, 2020

Bereits zu Beginn der Woche hatte die Bundesregierung zugesichert, dass die Bundeswehr und das Robert-Koch-Institut ab einem Inzidenzwert von 35 ihre Experten in Corona-Hotspots schicken.

Angesichts der erwarteten Steigerung der Corona-Infektionen im Herbst und Winter hatte Nordrhein-Westfalen seinen Kurs im Kampf gegen die Pandemie zuletzt schon verschärft. Die härteste Sanktion: Für falsche Angaben zur Person auf den Kontaktlisten in Restaurants oder Gaststätten verhängte das Land am 1. Oktober ein Bußgeld von 250 Euro. Diese und andere Maßnahmen stehen in der neuen Corona-Schutzverordnung, die bis zum 31. Oktober gilt. Hier gibt es die neuen Corona-Regeln für NRW in der Übersicht.

Corona-Verstöße: Knapp 51.000 Menschen von Polizei erfasst

Nicht alle sind aber offenbar bereit, sich daran zu halten: Seit Beginn der Corona-Pandemie und den einhergehenden Regeln sind von der Polizei in NRW 50.927 Menschen bei mutmaßlichen Verstößen festgestellt worden. Wie das Innenministerium auf dpa-Anfrage mitteilte, wurden zwischen dem 25. März und dem 11. Oktober die Personalien von 37 228 Erwachsenen, 11 372 Jugendlichen und 2327 Kindern aufgenommen. Insgesamt wurden von der Polizei 13.689 Ordnungswidrigkeits-Anzeigen („Knöllchen“) verteilt, sowie 808 Strafanzeigen. In der Statistik nicht erfasst sind Verstöße, die von den kommunalen Ordnungsämtern aufgenommen wurden.

Dass die härteren Bußgelder offenbar Wirkung zeigen, belegen die jüngsten Zahlen: So wurden zwischen dem 5. und 11. Oktober landesweit nur 29 Personen festgestellt, die sich nicht an die Regeln hielten. Ausschläge gibt es laut Statistik an Wochenenden und an Feiertagen, wie zuletzt am 3. Oktober.

NRW lehnt Grenzschließungen ab

Nordrhein-Westfalen will seine Grenzen zu den Nachbarländern trotz der Corona-Pandemie weiterhin offen halten. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) wirbt stattdessen für gemeinsamen Gesundheitsschutz. Die Landesregierung sehe sich in ihrem Kurs auch durch jüngste Äußerungen der Kanzlerin bestätigt, sagte ein Regierungssprecher laut einer Mitteilung von Mittwochmorgen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Dienstag laut Mitteilung der Bundesregierung im Europäischen Ausschuss der Regionen die Prioritäten des deutschen EU-Ratsvorsitzes erläutert. Merkel lobte dort den Kurs der schwarz-gelben Landesregierung. Sie wolle ausdrücklich unterstreichen, „dass es mit dem Cross-Border-Management des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen hervorragend gelungen ist, Grenzschließungen - oder Grenzkontrollen besser gesagt - zu vermeiden und den Schengen-Raum auch in einer schwierigen pandemischen Situation mit Leben zu erfüllen“, sagte die Kanzlerin. „Und das sollte uns leiten bei künftigen Herausforderungen.“

Corona in NRW: Weitere Informationen zu den neuen Regeln

