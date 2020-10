Risikogebiet Kreis Wesel: In Moers gelten neue Corona-Regeln

Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Wesel hat am Dienstag den zweiten Schwellenwert (50) überschritten.

im Kreis Wesel hat am Dienstag den zweiten Schwellenwert (50) überschritten. Damit liegt auch die Stadt Moers künftig im Corona-Risikogebiet.

künftig im Moers kündigte am Dienstag bereits erste Maßnahmen an. Die Maskenpflicht wird ausgeweitet.

Die Nachricht kam nicht wirklich überraschend: Im Kreis Wesel ist nun auch die zweite Gefährdungsstufe erreicht. Der 7-Tage-Wert hat am Dienstag (20. Oktober) mit 52,4 die 50er-Marke überschritten. Das bedeutet, dass zusätzliche Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus in Kraft treten. Die Stadt Moers hat bereits vor der offiziellen Mitteilung des Kreises eine erste Maßnahme verkündet – weitere werden folgen. Die Maßnahmen in Moers in der Übersicht.

In diesen Straßen muss künftig eine Maske getragen werden

Die Stadt Moers weitet die Maskenpflicht aus. Das kündigte ein Sprecher der Stadtverwaltung auf NRZ-Anfrage an. „Die Maskenpflicht wird sich ausdehnen auf die Altstadt und die Fußgängerzone“, sagte Klaus Janczyk. Im folgenden zählt er die Straßen auf, in denen die Passanten jetzt einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen haben:

Altmarkt

Burgstraße

Fieselstraße

Friedrichstraße

Hanns-Dieter-Hüsch-Platz

Kirchstraße

Klosterstraße

Meerstraße

Neumarkt

Neustraße

Niederstraße

Auf der Oberwallstraße von der Dr.-Hermann-Bähr-Straße bis zur Haagstraße

Pfefferstraße

Schustergasse

Steinstraße

Darüber hinaus gilt auf dem kompletten Königlichen Hof eine Maskenpflicht sowie auf der Homberger Straße bis zur Klever Straße. Man müsse die Situation in den Stadtteilen beobachten, sagte der Stadtsprecher weiter. Auf den Wochenmärkten in der Innenstadt und in Meerbeck gilt bereits eine Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auf der gesamten Marktfläche.

Moers: 7-Tage-Inzidenz liegt über 60

In Moers liegt der 7-Tage-Wert über 60. Eine Begründung dafür vermutet Janczyk darin, dass es sich bei Moers um ein Oberzentrum in der Region handelt, außerdem könnte die Nähe zu Duisburg ein Grund sein. Auch beim Kreis Wesel hat man keine hinreichende Erklärung dafür. „Es sind nach wie vor einzelne Fälle, wir haben keine Clusterbildung“, sagte eine Sprecherin auf NRZ-Nachfrage.

Die Stadt wird zeitnah weitere Corona-Regeln bekanntgeben. Wir aktualisieren diesen Artikel fortlaufend.