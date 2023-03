Kein Mensch kommt „aus dem Ruhrgebiet“

Essen. „Ich komme aus dem Ruhrgebiet.“ Sagt das jemand? Kein Mensch sagt das! Und doch erleben wir jetzt den Beginn einer neuen regionalen Identität.

Als ich alter Wuppertaler vor achteinhalb Jahren bei der WAZ anfing, freute ich mich vor allem aufs … Ruhrgebiet! Eine Mega-Region im Wandel, mit Leuchttürmen in der Kultur- und Bildungslandschaft, im Sport, in der Forschung. Journalistisch spannend aber auch wegen der historischen und sozialen Brüche und nicht zuletzt wegen der großen Heimatverbundenheit der Menschen, die auf ihr Zuhause mit diesem liebevoll-selbstironischen Anderswo-is-auch-Scheiße blicken. Sofort war mir klar: Wenn du über das Ruhrgebiet schreibst, dann schreibe, was ist – ohne Verklärung auf der einen oder Schwarzmalerei auf der anderen Seite. Doch dann stellte sich die Frage: Wo ist es eigentlich, dieses Ruhrgebiet?

Ich besuchte unsere Redaktionen in Mülheim, Witten, Herne oder Gladbeck und fand dort in den Städten Mülheimer, Wittener, Herner oder Gladbecker – aber keine „Ruhris“. Identitäten, so lernte ich ziemlich schnell, sind nicht regional geprägt, sondern lokal, mitunter auch sublokal. Wer sich in Buer aufhält, ist nach Lesart der Bueraner nicht in Gelsenkirchen, und eine Stippvisite in Wattenscheid ist in der Perspektive eines Wattenscheiders alles, nur kein Besuch in Bochum. Wo also ist es, das Revier, wo ist der Pott, die „Metropole Ruhr“ gar, wie es im schönsten Marketingdeutsch seit 2005 heißt? Im Selbstverständnis der Menschen, die hier leben, fand und finde ich das Ruhrgebiet eher nicht.

Schluss mit dem Ruhrgebiets-Mythos!

Neue Nahrung hat die Debatte durch eine Ausgabe des WAZ-Video-Talks „Ruhrgebiet, wir müssen reden!“ erhalten. WAZ-Chefredakteur Andreas Tyrock interviewte darin den Schweizer Stadtforscher Thomas Sevcik, und dessen Thesen haben es in sich. Sevcik plädiert dafür, Schluss zu machen mit dem „toxischen Ruhrgebiets-Mythos“. Das Ruhrgebiet sei mehr rückwärtsgewandte Projektion als Realität und müsse sich abschaffen, damit seine einzelnen Städte erfolgreich sein könnten. Würden sich Essen, Duisburg und Dortmund selbstbewusst auf sich besinnen, dann würden sie zwar noch immer nicht die Besten anziehen (die blieben weiter in Berlin, Frankfurt, London oder Zürich), aber immerhin die Zweitbesten. Sevcik hat dafür, na klar, einen Anglizismus parat: „Secondary Citys“. Spontan möchte man ihm zurufen:

Hömma, du Heiopei, hasse noch alle Pötte inne Vitrine?

Andererseits: Steckt in Sevciks Thesen nicht auch viel Wahres? Das Ruhrgebiet, von dem Heinrich Böll schon 1958 schrieb, dass dies eine Provinz sei, die man „noch nicht entdeckt“ habe und die „weder in ihren Grenzen noch in ihrer Gestalt genau zu bestimmen“ ist – dieses Ruhrgebiet existiert als Begriff doch nur aufgrund des Kohle-Bergbaus und nicht so sehr der Ruhr wegen, denn dann müsste man, orientierte man sich an Flussverläufen, doch treffender vom „Emschergebiet“ sprechen. Nun war Ende 2018 bekanntlich Schicht im Schacht. Was also macht das Ruhrgebiet heute noch aus? Und wichtiger noch: Was macht es morgen aus?

Bei uns ist alles grau. Nein grün.

Selbst aus der Widerlegung alter Klischees erwachsen neue, die inzwischen nicht weniger verstaubt sind. Früher hieß es, alles sei grau im Pott; frisch gewaschene Wäsche würde, draußen getrocknet, ruckzuck schwarz vom Kohlenstaub. Später wurde das regelmäßig gekontert mit der Aussage: Im Revier ist es viel grüner, als manche denken. Grau, grün, schön oder scheiße – über diese undifferenzierten Narrative können wir im Revier schon lange nur noch müde lächeln.

Wir im Revier? Wolfram Eilenberger analysiert in seinem Buch „Das Ruhrgebiet“, herausgegeben von der Brost-Stiftung, mit durchaus bitterer Treffsicherheit, dass „ein nostalgisch getränkter Ruhrpottkult gerade in den bürgerlichen Milieus des Mittelstandes mit Hochschulreife südlich der A40 eine besondere identifikatorische Kraft entwickelte“. Mit anderen Worten: Die bildungsferneren Malocher, die Verlierer des Strukturwandels, die man eher in den weniger chicken Stadtgebieten nördlich des Ruhräquators findet, haben mit den romantisierenden Kumpel-Mythen nichts am Hut. Ist das Ruhrgebiet also nur etwas für Akademiker, die auf ihrer Currywurst gerne einen Hauch Blattgold sehen?

Hernes OB Frank Dudda warnt

Hernes Oberbürgermeister Frank Dudda sieht es exakt andersherum. Für ihn sind die Überlegungen des Züricher „Weltbürgers“ Sevcik „akademische Trockenübungen“. Das Ruhrgebiet als Region quasi abzuschaffen, würde uns „um Lichtjahre zurückwerfen“, findet Dudda. Er muss das freilich so sehen als Sprecher des Regionalverbandes Ruhr, dieses übrig gebliebenen Dauerversuchs einer städteübergreifenden Verwaltungseinheit, nachdem die Bildung einer einzigen „Ruhrstadt“ als Projekt dauerhaft gescheitert ist.

Schaut man allerdings genauer hin, sind Dudda und Sevcik gar nicht so weit auseinander. Sevcik sieht sehr wohl, dass eine städteübergreifende Koordination in den Bereichen Verkehr und Energie unerlässlich ist. Als Beispiel nennt er zwischenstädtische Straßenbahnlinien, deren Angebotsqualität stark zu wünschen übrig ließen. Wer wollte da widersprechen? Auch der richtige Ansatz Sevciks, den Fokus stärker auf den Raum zwischen den Stadtzentren zu legen, ist ohne Zusammenarbeit und regionale Planung kaum möglich.

Hauptstadt des grünen Wasserstoffs

Dudda nennt explizit die regionale Wasserstoffstrategie. Hier liegt in der Tat die Chance für eine neue regionale Identität, die an den Ruhrgebiets-Mythos anknüpft, mehr noch: Das Ruhrgebiet könnte zu einer „Schlüsselregion für die Zukunftsfähigkeit unserer Lebensform auf diesem Planeten“ werden, wie es Eilenberger formuliert. Vorwärtsgewandter geht es kaum. Ausgerechnet dort, wo der Abbau eines fossilen Brennstoffs einst den Wohlstand Deutschlands begründet hat, entsteht das Zentrum für eine grüne Wasserstoff-Wirtschaft. Ganz vorne dabei: Thyssenkrupp und die neue Wasserstoff-Hauptstadt Duisburg. Der Startschuss für eines der weltweit größten Dekarbonisierungsprojekte ist in dieser Woche gefallen.

Recht haben sie also alle irgendwie, und der Grund dafür ist ein Wort, mit dem sich jede Zunge sicher brechen lässt: das Subsidiaritätsprinzip. Es besagt, dass man vor Ort das machen soll, was man vor Ort am besten kann. Übergeordnetes, Stadtgrenzen Überschreitendes muss auch übergeordnet koordiniert werden. Und allein deswegen geht es hier nicht um das Ende des Ruhrgebiets, sondern eher um dessen Anfang. Nach dem Untergang des Bergbaus und Jahrzehnten des in Teilen sehr erfolgreichen, in Teilen gar nicht erfolgreichen Strukturwandels ist nun Platz für etwas Neues, auf das wir alle stolz sein können. Aus dem Ruhrgebiet kam und kommt die Energie. Tradition und Moderne: Hier schließt sich der Kreis.

Erstma´ Fußball gucken!

Bis es soweit ist, wenden wir uns anderen wichtigen Dingen zu: dem Ruhrgebiets-Fußball zum Beispiel. Das muss man sich mal vorstellen: Zwei Mannschaften der Fußball-Bundesliga, nur ein paar Haltestellen voneinander entfernt, treffen aufeinander zum Straßenbahn-Derby: Der VfL Bochum empfängt Schalke 04. Es ist – was sonst?! – ein Kellerduell, und es wird verdammt spannend. Wo gibt es so etwas sonst? Anderswo is auch scheiße, aber nicht so schön wie bei uns im Ruhrgebiet.

Wobei es ein „Uns“ im Stadion nicht geben wird. Die Fan-Gruppen sind nicht so richtig gut aufeinander zu sprechen. Sie verstehen sich nicht als „Ruhris“, sondern als Bochumer und Schalker. Siehe oben. Möge es friedlich bleiben.

Glück auf.

Das ist Klartext Klare Kante, klare Meinung – das ist Klartext, die kommentierende Kolumne von Alexander Marinos, stellvertretender Chefredakteur der WAZ. Hier werden aktuelle politische Themen aufgegriffen und subjektiv-zugespitzt eingeordnet. Dabei handelt es sich um ein Meinungsangebot zum An- oder Ablehnen, An- oder Aufregen. Alle Folgen der Kolumne finden Sie hier. Klartext als Newsletter? Hier anmelden.

