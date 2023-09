In Philipp Jakubowskis Keller stapeln sich die Vorräte.

Prepper Katastrophen-Vorsorge: Das darf in Ihrem Vorrat nicht fehlen

Essen. Die Bundesregierung fordert alle Bürger auf, sich auf Krisen und Katastrophen vorzubereiten. Was in den Vorratsschrank und Fluchtrucksack gehört.

„Katastrophen gehören zum Leben“ oder „Helfen Sie mit, Notsituationen gemeinschaftlich zu bewältigen, und sorgen Sie vor!“: So lauten nicht etwa Leitsprüche unter Preppern, sondern Botschaften des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, kurz BKK.

Ob eine Evakuierung, eine Naturkatastrophe oder ein Stromausfall: Im Ernstfall sind Rettungskräfte und Expertinnen und Experten der Regierung natürlich zur Stelle – allerdings nicht immer sofort. „Wer vorbereitet ist, kann sich selbst, Angehörigen und Nachbarn helfen, bis die staatliche Hilfe eintritt“, heißt es daher vom BKK. Wie genau die „persönliche Notfallvorsorge“ aussehen sollte, dafür gibt das BKK auf seiner Website verschiedene Ratschläge.

Krisen-Vorsorge: „Jeder sollte einen Notfallrucksack griffbereit haben“

Einer davon: Jeder Bürger und jede Bürgerin sollte zu jeder Zeit einen Notfallrucksack griffbereit haben. Die Liste mit Dingen, die in den Rucksack gehören, ist lang. Darunter etwa Erste-Hilfe-Material, ein batteriebetriebenes Radio, Verpflegung für zwei Tage in staubdichter Verpackung, eine Wasserflasche, eine Taschenlampe, ein Schlafsack oder eine Decke, eine Schutzmaske und Arbeitshandschuhe.

Außerdem sollte jede Familie zuhause einen Vorrat anlegen, der Essen und Trinken für zehn Tage sicherstellt. „Versuchen Sie, diesen Zeitraum mit Ihrem Vorrat abzudecken. Das sollte in der Regel ausreichen, um auch in schwierigeren Lagen die Zeit zu überbrücken, bis staatliche Hilfe eintrifft oder die Notsituation ausgestanden ist“, so das BKK. Zur Planung solle man bedenken, dass jeder Mensch pro Tag zwei Liter Flüssigkeit braucht und 2200 Kalorien zu sich nehmen sollte.

Ein weiterer Tipp: eine Dokumentenmappe zusammenstellen, damit Familienurkunden, Sparbücher, wichtige Verträge oder Qualifizierungsnachweise im Notfall nicht verloren gehen oder zerstört werden.

