Obdachlosigkeit Jugendliche in Not: Hier können sie nachts sicher schlafen

Dortmund. Das Sleep In Stellwerk in Dortmund ist eine der wenigen Notschlafstellen für Minderjährige im Ruhrgebiet. Dort finden sie ein sicheres Bett.

„Jede Minute, die die Jugendlichen nicht auf der Straße verbringen, ist positiv.“ So lautet die Leitlinie der Mitarbeiter des Sleep In Stellwerks in Dortmund. Die Einrichtung ist die einzige Notschlafstelle für 14- bis 17-Jährige in der Ruhrgebietsstadt und oft der letzte Anlaufpunkt vor der nächtlichen Obdachlosigkeit eines Kindes. „Wer zu uns kommt, kommt freiwillig und fühlt sich deshalb meist auch sicher“, sagt Sozialarbeiter Björn Kramp (37). „Das ist der größte Kinderschutzfaktor, den wir bieten können.“

Seit mittlerweile 23 Jahren öffnet das Haus im Körner Hellweg jeden Abend um 19 Uhr seine Tür für zehn minderjährige Jugendliche, die kein sicheres Zuhause mehr haben. Einige kommen nur ein einziges Mal, viele immer wieder. Die Geschichten, die sie mitbringen, sind vielfältig und oft von Armut, familiären Konflikten oder anderen schweren Lebensumständen geprägt. Doch in dieser Einrichtung finden sie nicht nur ein Bett für die Nacht, sondern auch ein warmes Abendessen, Unterstützung und vor allem das Gefühl, willkommen zu sein. „Viele sehen sich als Außenseiter und haben das Gefühl, nirgendwo wirklich dazuzugehören“, erzählt Kramp, der seit über fünf Jahren im Sleep In arbeitet. „Wir wollen ihnen deshalb vermitteln, dass sie bei uns aufgenommen werden, wie sie sind.“ Im Haus am Körner Hellweg können die Jugendlichen für ein paar Stunden durchatmen, Schutz finden, zur Ruhe kommen, bis am nächsten Tag die Straße wieder auf sie wartet.

Keine Gewalt, keine Drogen, keine Waffen

Immer ein Anlaufpunkt: Der Kicker-Tisch im Sleep In Stellwerk. Foto: Jakob Studnar

Auf drei Stockwerken gibt es fünf Doppelzimmer, drei für Jungs und zwei für Mädchen. Jede Etage bietet zudem ein Badezimmer, im Keller stehen zwei Waschmaschinen und zwei Trockner, und wer neue Kleidung benötigt, darf sich in der Kleiderkammer etwas passendes aussuchen. Sogar Kleintierkäfige und Futter stehen immer bereit, denn Schutzsuchenden ist es erlaubt, die eigenen Tiere mitzubringen. So übernachteten bereits Ratten, Meerschweinchen, Schildkröten, Hunde und sogar einmal ein Goldfisch im Sleep In. Auch sonst gibt es in der Einrichtung nur wenige Regeln: „Keine Gewalt, keine Drogen, keine Waffen”, fasst Kramp zusammen. „Ansonsten setzen wir niemanden, der bei uns Schutz sucht, unter Druck.“ Wer erst einmal gar nichts über sich erzählen möchte, darf die ersten drei Nächte sogar anonym im Haus verbringen.

„Uns ist wichtig, dass unsere Einrichtung ein schöner Ort ist, an den die Kids gerne kommen“, sagt Katja Band (45), die von Beginn an zum Team gehört. Und genau so wirken vor allem die Gemeinschaftsräume im ersten Stock: Zum einen die Küche mit angrenzendem Esszimmer. Abends gibt es an dem großen Holztisch ein selbstgekochtes und warmes Essen, morgens wird hier gemeinsam gefrühstückt. Nebenan das große Wohnzimmer mit Sofaecke, Fernseher, Billard- und Kickertisch. Alles gemütlich, fast ein wenig wie in der Jugendherberge. „Wir lachen hier ganz viel. Wer zu uns kommt, soll sich bei uns wohl fühlen“, berichtet Katja Band, „aber eben nicht wie zu Hause.“ Aus diesem Grund sind die Schlafzimmer eher karg, eigene Bilder dürfen die Kids nicht aufhängen. Alle, die hier die Nacht verbringen, müssen am nächsten Morgen um 10 Uhr das Haus wieder verlassen.

„Wir gehen den Jugendlichen nicht mit Dingen wie Schule auf die Nerven“

Eines der karg eingerihteten Zimmer im Sleep In Stellwerk. Foto: Jan Schmitz Fotografie

„Um 8.30 Uhr wird bei uns geweckt, das passiert auch schon mal singend“, erzählt Björn Kramp. Trotz der Schicksale, die die Jugendlichen oft schon hinter sich haben, ist das Sleep In kein trauriger Ort. „Wir arbeiten hier nicht mit ihren Biografien, sondern mit dem Hier und Jetzt“, sagt Katja Band. Dazu gehört, dass die Mitarbeiter der Einrichtung über die Beherbergung hinaus ihre Hilfe anbieten, ob als Begleitung zu Gesprächen mit den Eltern, dem gesetzlichen Vormund, zum Arzt oder zu Gerichtsterminen – wer nach Hilfe fragt, bekommt sie. „Wir gehen den Jugendlichen hier nicht mit Dingen wie Schule auf die Nerven“, erklärt Kramp. „Unser erstes Anliegen ist es, ihnen wieder ein Dach über dem Kopf zu organisieren. Alles weitere folgt danach.“

Den Winter fürchten die Mitarbeiter der Notschlafstelle übrigens nicht. „Die Fluktuationen in unserem Haus begreifen wir auch nach über 20 Jahren noch nicht wirklich. Es hat gar nichts mit dem Wetter zu tun, wie das Sleep In genutzt wird”, sagt Kramp. Schwankungen entstehen durch andere Umstände. Wenn zum Beispiel einem Jugendlichen eine eigene Wohnung vermittelt werden konnte, ist es in den Folgewochen meist relativ ruhig in der Notschlafstelle, weil der Jugendliche seine Freunde bei sich übernachten lässt. Einen positiven Nebeneffekt birgt der Winter jedoch: Die Spendenbereitschaft steigt deutlich an. Zwar werden viele Kosten des Sleep In Stellwerks von der Stadt übernommen, doch erst durch Spenden sind Dinge wie der Hygieneartikelschrank der Einrichtung möglich.

In vielen Kommunen fehlen Notschlafstellen

Aktuell beobachten Kramp und seine Kollegen übrigens, dass auch andere Kommunen immer öfter Notschlafstellen für Minderjährige eröffnen. „Das begrüßen wir natürlich“, sagt er. „Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann müsste jede Kommune ab einer gewissen Einwohnerzahl eine festgelegte Anzahl an Notschlafstellen für Minderjährige bereitstellen. Doch dafür fehlt die rechtliche Grundlage.“

Der Sozialarbeiter setzt sich außerdem dafür ein, dass Kinder sich aussuchen dürfen, wo sie Schutz finden wollen. „Es gibt Jugendliche, die nicht in ihrer Wohngruppe bleiben möchten und deshalb zu uns kommen. Wenn nun das Jugendamt oder ein Vormund aber sagt, dass wir die Kids nicht aufnehmen dürfen, wird es schwer. Würden sie sich zum Beispiel in unserer Einrichtung verletzen, würden wir uns auf dünnes Eis begeben. Auch deshalb muss eine rechtliche Grundlage für Notschlafstellen geschaffen werden. Damit wir die Kids trotzdem aufnehmen können.“ Denn jede Minute, die die Jugendlichen nicht auf der Straße verbringen, ist positiv…

Alle Infos zum Sleep In Stellwerk

Das Sleep In Stellwerk im Körner Hellweg 19 in Dortmund gehört zum Verbund Sozialtherapeutischer Einrichtungen e.V.. Geöffnet ist täglich ab 19 Uhr, Jugendliche können bis 1 Uhr zur Übernachtung kommen. Um 10 Uhr am nächsten Morgen müssen sie das Haus wieder verlassen. Die Notschlafstelle freut sich über Spenden.

Info dazu gibt es direkt von den Mitarbeitern vor Ort: www.vse-nrw.de oder telefonisch unter: 0231-31770211.

