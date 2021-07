„Geht mir auf den Sack“: Helge Schneider bricht Auftritt ab

Augsburg. Aufregung in Augsburg: Helge Schneider brach seinen Auftritt beim Strandkorb-Festival ab. Der 65-jährige Komiker aus Mülheim fühlte sich gestört.

Was war da los, dass Helge Schneider bei Twitter trendet? Der Mülheimer Komiker hatte am Freitagabend seinen Auftritt bei einem Strandkorb-Festival in Augsburg abgebrochen, weil er aufgrund der Corona-bedingten Anordnung im Publikum keinen Draht zu den Fans bekommen konnte.

„Das macht einen so ein bisschen wahnsinnig“

Außerdem nervte den 65-Jährigen wohl, dass immer wieder Leute vor der ohnehin viel zu hohen Bühne herumliefen. Mit den Worten „Das System hier ist fadenscheinig und dumm. Es tut mir leid für euch und vielleicht bekommt ihr euer Geld wieder zurück“, verabschiedete sich Helge nach knapp 40 Minuten. Was wiederum einige Querschwurbler im Netz für ihre Sache verbuchten. Dazu gab es prominente Verteidigung: „Jetzt lasst eure dreckigen Griffel wenigstens von Helge Schneider und arbeitet euch an anderen ab, ihr Eierköppe“, twitterte Klamauk-Kollege Micky Beisenherz. Zum Corona-Sommer 2020, als Autokino-Konzerte das Gebot der Stunde waren, hatte der Komiker und Musiker noch verkündet, dass er wegen des fehlenden Drahts zu den Fans wohl für „längere Zeit“ nicht live spielen werde. „Ich trete nicht vor Autos auf.“

Vor Strandkörben war es jetzt offenkundig nicht wesentlich besser. „Man kriegt keinen Kontakt zum Publikum“, echauffierte sich Schneider in Augsburg, „das macht einen so ein bisschen wahnsinnig.“ Er als Künstler könne da unter diesen Umständen überhaupt nichts machen, wie weiter in auf Twitter geteilten Videomitschnitten von dem Abend zu hören ist.

Helge Schneider verlässt die Bühne auf dem Strandkorb Open Air in #Augsburg:



"Das geht mir ziemlich auf'n Sack, ich hab keine Lust mehr. [...] Ich breche die Strandkorb Konzerte an dieser Stelle ab, es tut mir sehr leid." pic.twitter.com/rjJZPElo6D — muesli (@xilseum) July 23, 2021

„Wir haben alles gegeben bis jetzt, es kommt nichts zurück.“ Mit ihm verschwanden sein „Diener“ Bodo, sein elfjähriger Sohn Charlie (Schlagzeug) und Gitarrist Sandro Giampietro.

Auch das ständige Gerenne vor der Bühne ginge ihm „auf den Sack“. Dazu äußerte sich Schneider am Samstag noch einmal ausführlich auf Facebook und Twitter: „Ich wollte gestern ein Konzert in Augsburg machen und habe es abgebrochen aufgrund massiver Störungen seitens Gastronomie, die ihre Mitarbeiter immer an der Bühne vorbeischickte, um das Publikum mit Getränken zu versorgen, und das hörte auch nicht auf. Das lenkt ab, da kann ich die Konzentration nicht halten.“

Der Künstler weiter: „Ich will kein Scheißkonzert geben, ich spule auch nicht einfach nur ab. Ich will Leute begeistern und das ist mir nicht gelungen.“ Die Veranstalter würden versuchen, eine Lösung für die versetzten Karteninhaber zu finden.

