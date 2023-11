Wechsel in Chorgemeinschaft: Lass nur der Jugend ihren Lauf

Bochum-Wattenscheid. Gudrun Stumpf hat über zwei Jahrzehnte lang die Junge Chorgemeinschaft Wattenscheid gestaltet. Nun der Wechsel zu einem neuen Leitungsteam

„Lass nur der Jugend ihren Lauf“, betont Gudrun Stumpf das Motto, langjährige Leiterin der Jungen Chorgemeinschaft Wattenscheid. Sie wird nun den Staffelstab an ein junges Führungsteam übergeben. Und zwar am 18. November: Dann geht die Stimmgabel symbolisch nach über zwei Jahrzehnten an das neue Chorleiterteam über. Das besteht aus Annika Fischer, Lara Bertmann und Martin Grüneklee. Das alles findet in der Aula der Pestalozzi-Realschule in Wattenscheid statt mit einem bunten Konzertprogramm.

Übergabe in der Aula der Pestalozzi-Realschule Wattenscheid

Vor 23 Jahren hatte Gudrun Stumpf mit viel Herzblut und Liebe zur Musik die Leitung der Jungen Chorgemeinschaft Wattenscheid von dem vorherigen Chorleiter Albert Fischer übernommen. Die anspruchsvolle Literatur, die den Chor ausgezeichnet hat, hat sie weitergeführt und in vielen Konzerten dargeboten. „Bis heute haben viele Chormitglieder die musikalische Reise von Beginn an begleitet, woraus tiefe Freundschaften entstanden sind.“

2005 wurde der Chor erstmalig unter der Leitung von Gudrun Stumpf mit einem Meisterchortitel ausgezeichnet, der als Garant für die herausragende Arbeit der Leiterin und des Chores steht. Dieser konnte 2010 und 2015 mit Bravour erneuert werden.

Junge Chorgemeinschaft Wattenscheid hat sich entwickelt

In dieser Zeit haben drei junge Sängerinnen und Sänger ihre Begeisterung für die Chorleitung entdeckt und Gudrun Stumpf seit 2019 unterstützt. Erst übernahmen Annika Fischer, Klara Bertmann und Martin Grüneklee nur kleine Anteile der Probenarbeit und hatten so die Möglichkeit, sich vielfältig auszuprobieren. Nach der Coronapause startete 2022 das Chorleiterteam mit einem Weihnachtskonzert durch und etablierte sich bei der Zuhörerschaft. Die Begeisterung des Konzeptes eines Chorleiterteams aus Jung und Alt konnte auch in der Wattenscheider Kulturnacht 2023 überzeugen. Nicht zuletzt zeigte der Auftritt bei der Landesgartenschau in Höxter ganz ohne das Zutun von Gudrun Stumpf, wozu das Trio fähig ist.

Gudrun Stumpf (rechts) hat über mehr als zwei Jahrzehnte die Junge Chorgemeinschaft Wattenscheid erfolgreich mitgestaltet. Foto: Gero Helm / FFS Archiv

Verschiedene musikalische Prägungen

Verschiedene musikalische Prägungen zeichnen es aus. Annika Fischer und Klara Bertmann, Studentinnen der Ruhruni Bochum, sowie Martin Grüneklee, Musiklehrer an der Pestalozzi-Realschule Wattenscheid, bedienen sich des bereits vorhandenen Repertoires der Jungen Chorgemeinschaft Wattenscheid und bringen eigene musikalische Perspektiven ein. Demzufolge wird das Repertoire um neue geistliche und weltliche Musik stets erweitert. So wurde aus dem Liedentwurf „Lass nur der Jugend ihren Lauf“ als bloße Idee der Titel des letzten Konzertes von Gudrun Stumpf als Chorleiterin: „Denn die Jugend des Chorleiterteams ist nun am Zug“.

Am Samstag, 18. November, um 16 Uhr wird damit symbolisch die Chorleitung an das neue Team übergeben. Die Aula der Pestalozzi-Realschule Wattenscheid ist dabei für Gudrun Stumpf mit vielen Erinnerungen ihrer dortigen Tätigkeit als Musiklehrerin verbunden. Alle Interessierten sind herzlich zu diesem Konzert eingeladen, der Eintritt ist frei.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wattenscheid