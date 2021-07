Viele Dinosaurier locken wieder in die Bochumer City

Bochum-Mitte. Dinos sind wieder in Bochum-City unterwegs ab dem 8. Juli – für Familien stets ein Anziehungspunkt. Insgesamt 33 Saurier sind diesmal zu sehen.

Ab Donnerstag, 8. Juli, besiedeln wieder Dinosaurier die Bochumer Innenstadt. Die insgesamt 33 Saurier lassen sich mit einem Rundgang entdecken, bei dem einige Gewinne abgeräumt werden können. „Rund um die Dinos haben Bochum Marketing und verschiedene Partner noch einige weitere Aktionen geplant. Dino City 2 ist ein Abenteuer für die ganze Familie: Das Rahmenprogramm verspricht eine spannende Entdeckungsreise durch die Urzeit“, meint BO-Marketing.

Urzeit-Echsen in Bochum entdecken

Vor jedem der 33 Dinosaurier steht eine Infotafel, auf der die jeweiligen Urzeitechsen näher beschrieben sind. Außerdem findet sich auf jeder Tafel ein QR-Code, der zu einem interaktiven Spiel einlädt, bei dem sich, mit freundlicher Unterstützung der Stadtwerke Bochum, tolle Preise gewinnen lassen. Die genaue Funktionsweise wird zum Start der Dino City 2 am 8. Juli bekannt gegeben.

Bochum informiert

Außerdem erscheint am Montag, 5. Juli, ein Flyer, der in der Bochum Touristinfo an der Huestraße 9 erhältlich ist und über das Rahmenprogramm informiert. Beim Dino-Geocaching-Abenteuer begeben sich die Teilnehmer auf eine Schatzsuche. In der Bochumer Innenstadt sind zahlreiche Hinweise und Informationen versteckt, die dabei helfen, das Rätsel der Dinos zu lösen und den Schatz zu finden. Zwei bis drei Stunden Spielspaß sind garantiert. Für einmalig 10 Euro kann jeder an dem spannenden Geocaching-Abenteuer teilnehmen.

Kinder willkommen

Zur Lösung der Rätsel wird ein Garmin-GPS-Gerät benötigt, das in der Bochum Touristinfo verliehen wird. Auch eine gedruckte Spielanleitung sowie ein Stift werden gestellt. Den Schatz, ein Dinosaurier-Spielzeug, können die Teilnehmer am Ende natürlich behalten. Falls mehrere Kinder teilnehmen, wird jedes weitere Spielzeug mit zwei Euro berechnet.

Dinosaurier stehen bald wieder in der City Bochum. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Geocaching-Abenteuer

Beim Dino-Geocaching-Abenteuer begeben sich die Teilnehmer auf eine Schatzsuche. In der Bochumer Innenstadt sind zahlreiche Hinweise und Informationen versteckt, die dabei helfen, das Rätsel der Dinos zu lösen und den Schatz zu finden. Zwei bis drei Stunden Spielspaß seien garantiert. Für einmalig 10 Euro könne jeder an dem spannenden Geocaching-Abenteuer teilnehmen. Zur Lösung der Rätsel wird ein Garmin GPS-Gerät benötigt, das in der Bochum Touristinfo verliehen wird. Auch eine gedruckte Spielanleitung sowie ein Stift werden gestellt. Den Schatz, ein Dinosaurier-Spielzeug, könnten die Teilnehmer am Ende behalten. Falls mehrere Kinder teilnehmen, werde jedes weitere Spielzeug mit zwei Euro berechnet.

Bollerwagen gegen müde Füße

Ebenfalls in der Touristinfo, aber auch beim Spielzeug-Paradies Wagner, Dr.-Ruer-Platz 6, sind Dinosaurier-Bollerwagen erhältlich, die gut gegen müde Kinderfüße helfen. Familien, die sich mit kleinen Kindern auf Dino-Tour begeben möchten, haben die Möglichkeit, sich die exklusiv gebrandeten Bollerwagen gegen ein Pfand auszuleihen und einen ganzen Tag kostenfrei zu nutzen.

Kinder werden zu Entdeckern

Auch die „Kultur-Uhle“ steht ganz im Zeichen der Dinosaurier. An drei Nachmittagen können Kinder dort in der Huestraße 24 zu Dino-Entdeckern werden. In Zusammenarbeit mit dem Atelier „kunstundkegel“ können die Kids in drei abwechslungsreichen Stunden einer Vorlese- und Mitmachgeschichte lauschen, einen eigenen Dino-Button basteln, Dino-Bilder ausmalen und ein interaktives Dino-Rätsel lösen. Der richtig ausgefüllte Rätselbogen kann im Geschäft von „kunstundkegel“, Schützenbahn 17, gegen eine kleine Geschenktüte eingetauscht werden. Die Termine sind der 12. und 26. Juli sowie der 9. August, jeweils von 15 bis 18 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Dino-Rätseltour

Für Freunde von kniffligen Denkspielen bietet sich die Rätseltour durch Dino City an, die Bochum Marketing in Zusammenarbeit mit dem Rätselraum Ruhrpott ins Leben gerufen hat. Dabei müssen die Teilnehmer unter dem Motto „In einer Stadt vor unserer Zeit“ der Schülerin Maia auf der Suche nach Informationen zur Dino City helfen. Die Aktion, die komplett im öffentlichen Raum spielt, ist geeignet für Kinder ab zehn Jahren in Begleitung. Der Schwierigkeitsgrad ist auch für Rätselneulinge machbar, zur Not gibt es Hilfestellungen. Die Buchung zum Preis von 12,50 Euro geschieht im Internet, unter www.rätselraum.de/dinocity. Einzige Voraussetzung ist ein internetfähiges, mobiles Endgerät mit installierter Telegram-App.Start am 8. Juli.

Weitere Infos möglich

Offizieller Start der „Dino-City 2“ ist der 8. Juli. Bochum Marketing organisiert die Ausstellung, „die nur durch das Engagement vieler Bochumer Einzelhändler und Institutionen, der Stadtwerke Bochum sowie der Stadt Bochum möglich ist, die mit dem Marketingfonds die Innenstadt in der Corona-Pandemie unterstützen möchte“. Jeder von den beteiligten Akteuren erbrachte Euro sei von der Stadt Bochum um drei Euro aufgestockt worden. Weitere Infos unter www.bochum-tourismus.de/dinocityBochum Marketing GmbH.

