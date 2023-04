„Car-Freitag“ in Wattenscheid: Viel Polizei, wenige Autos

„Car-Freitag“ in Wattenscheid: Die Polizei kontrolliert Fahrzeuge am Dückerweg.

Bochum-Wattenscheid. Die Autotuning-Szene trifft sich am Karfreitag traditionell am Dückerweg in Wattenscheid. Die Polizei kann sich viel Zeit für jedes Auto nehmen.

Viele Polizistinnen und Polizisten, nur einzelne auffällige Autos: Das regnerische Wetter sorgt dafür, dass der sogenannte „Car-Freitag“ rund um den Dückerweg in Wattenscheid sehr ruhig verläuft. Lediglich eine Handvoll Fahrzeuge sind seit dem Morgen von der Polizei kontrolliert worden.

„Bisher ist gar nichts los“, sagt Einsatzleiter Werner Koltermann gegen 11 Uhr. Etwa 30 Einsatzkräfte der Polizei sind an diesem verregneten Feiertag im Einsatz und bereit, getunte Fahrzeuge unter die Lupe zu nehmen. Auch das Technische Hilfswerk unterstützt die Beamten.

„Car-Freitag“ in Wattenscheid: Regen sorgt für wenig Kontrollbedarf

Der eigentlich ruhige Karfreitag gilt für die Autotuning-Szene seit langer Zeit schon als fester Termin. Der Dückerweg in Wattenscheid – direkt an der A 40 gelegen, Kfz-Zubehörhandel und Fastfood-Restaurants nicht weit entfernt – galt lange als Tummelplatz für jene, die mit ihren aufgemotzten Wagen protzen wollten.

Die Bochumer Polizei hat anlässlich des sogenannten „Car-Freitags“ unter anderem diesen weißen Fiat aus Oberhausen kontrolliert. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Etwa eine halbe Stunde später wird es dann zumindest etwas trubeliger. Ein Polizist auf dem Motorrad lotst einen Oberhausener Fiat zu seinen Kolleginnen und Kollegen. Routinemäßig werden Führerschein und Fahrzeugpapiere kontrolliert – und im Anschluss das ganze Auto. „Wir haben auch einen externen Experten dabei, der uns unterstützt“, so Koltermann.

Mit Lupe und Handspiegel inspizieren dieser und ein Beamter den Fiat. Kontrolliert wird zum Beispiel, ob der Abstand vom Radlauf zum Breitreifen reicht oder ob die Räder ausreichend eingeschlagen werden können.

Getunte Autos: Verwarngeld, Anzeige oder Stilllegung des Autos sind möglich

In diesem Fall dauert die Kontrolle länger als eine halbe Stunde – was nicht unüblich ist. Vorerst bleibt unklar, ob der Auspuff zugelassen ist oder nicht. Für diesen Fall hat der Experte, der die Polizei unterstützt, seinen Laptop in einem der Streifenwagen stehen – und kann genau nachschauen, was beim welchem Fahrzeugtyp erlaubt ist.

Der Einsatz der Polizei in Wattenscheid ist an diesem Freitag noch bis 18 Uhr geplant. Dann steht auch fest, wie viele Verwarngelder verhängt, wie viele Anzeigen die Polizei geschrieben hat. „Es ist auch möglich, dass Autos stillgelegt werden“, erklärt Koltermann.

Werner Koltermann, erster Polizeihauptkommissar, leitet den Einsatz zum „Car-Freitag“ in Wattenscheid. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Im vergangenen Jahr wurden 55 Fahrzeuge wurden intensiv unter die Lupe genommen. Ein „Tuner“ musste sein Auto noch vor Ort im Bereich des Fahrwerkes „zurückbauen“, um den Parkplatz wieder verlassen zu können. Verwarngelder und Anzeigen gab es ebenfalls.

