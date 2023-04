Polizeikontrolle beim Carfreitag am Dückerweg in Bochum-Wattenscheid 2022.

Tuningszene Car-Freitag in Bochum: Polizei will verstärkt kontrollieren

Bochum-Wattenscheid. Karfreitag gilt als ruhiger Feiertag - aber nicht in der Autotuning-Szene. In Bochum-Wattenscheid am Dückerweg wird gerne besonders aufgedreht.

Auf den in der Autotuning-Szene bekannten „Car-Freitag“ bereitet sich die Bochumer Polizei immer besonders gut vor. Auch wenn längst nicht mehr die Ausmaße der Vorjahre erreicht werden.

Der ruhige Karfreitag gilt für die Autotuning-Szene seit langer Zeit schon als fester Termin. Am Wattenscheider Dückerweg – direkt an der A40 gelegen, Kfz-Zubehörhandel und Fastfood-Restaurants nicht weit entfernt – trifft sich gern die Autotuning-Szene.

Und dreht dann besonders am „Car-Freitag“ voll auf. Die Polizei will deshalb am 7. April auch hier wieder verstärkt kontrollieren - die Geschwindigkeit auf den Straßen im Umfeld des Treffpunktes und die Fahrzeuge selbst. „Wir haben diesen Tag wie immer besonders im Fokus“, betont Polizeisprecher Frank Lemanis.

