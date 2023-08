Bochum: Einkaufen rund um die Uhr – Geschenke-Späti eröffnet

Bochum. In Bochum hat ein Geschenke-Späti eröffnet. Auch am Wochenende oder nachts kann dort eingekauft werden. Was hinter dem Konzept steckt.

Seit ungefähr 30 Jahren gibt es einen Geschenke-Laden an der Ruhrstraße 2 in Wattenscheid-Eppendorf. Steffi Kohl (51) führt ihn seit sechs Jahren unter dem Namen „Frau Kohl – Raum für schöne Dinge“. Weil das Geschäft inhabergeführt ist, ist es nicht möglich, an sechs Tagen die Woche von morgens bis abends geöffnet zu haben. Doch dafür hat Kohl nun eine Lösung gefunden.

Seit ein paar Wochen steht direkt neben dem kleinen Lädchen der „Kohlomat“, ein sogenannter Geschenke-Späti. Dort gibt es eine bunte Auswahl der Artikel, die auch in dem Eppendorfer Geschäft angeboten werden: Servietten, kleine Handcremes, Socken, Seifenspender, Spüllappen oder Holzuntersetzer für Getränke. „Besonders beliebt ist der mit der Aufschrift ,4630’“, berichtet die Inhaberin.

Geschenke-Späti in Bochum mit rund 40 Fächern

Knapp 40 Fächer hat der „Kohlomat“, der regelmäßig neu befüllt wird. Auf dem Display können die Kundinnen und Kunden entweder die Nummer des Faches auswählen, aus dem sie etwas haben möchten. Oder aber sie klicken sich durch eine digitale Liste. Bezahlt wird bargeldlos – mit Handy, EC- oder Kredit-Karte. Danach öffnet sich das jeweilige Fach.

Rund 40 Fächer hat der Geschenke-Späti “Kohlomat“. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Oftmals hätten Kundinnen und Kunden in der Vergangenheit nach Ladenschluss bei ihr vor der Tür gestanden und konnten nicht mehr einkaufen. Dagegen will Kohl nun Abhilfe schaffen. „Auf die Idee bin ich durch die Eierautomaten gekommen, die ein ähnliches Prinzip haben“, berichtet Kohl. „Nur dass es hier lustige und skurrile Sachen gibt.“ Bei dem Kieler Start-up „Marktbox“ hat sie schließlich die Abholstation gekauft, die sie angepasst an Nach- und Geschäftsnamen „Kohlomat“ genannt hat.

Besonders beliebt sei dieser an Tagen, an denen das Geschäft nachmittags beziehungsweise komplett geschlossen hat, also mittwochs und am Wochenende. Auf Vorbestellung legt die Inhaberin Kundinnen und Kunden auch solche Artikel in den digitalen Verkaufsautomaten, die im Voraus bei ihr vorbestellt wurden. So können sie zu einer beliebigen Zeit abgeholt werden.

Das Geschäft „Frau Kohl“, Ruhrstraße 2, hat montags von 15 bis 18, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 13 sowie von 15 bis 18 und samstags und mittwochs von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Der „Kohlomat“ ist 24 Stunden am Tag geöffnet. Bei Instagram (@frau.kohl) und Facebook (Frau Kohl) (Externe Links) gibt es zudem einen Einblick, welche Artikel im Geschäft verkauft werden.

