Wattenscheid Viel Programm

Einen bunten Abend mit vielen Überraschungen hat der Chorverband im Jubiläumsjahr für Samstag, 14. März, im Kolpinghaus Höntrop, Wattenscheider Hellweg 76, geplant. „Wir tanzen in den Morgen“ heißt es dann. Weiter steht ein Benefizkonzert in der Kirche St. Maria Magdalena, Wattenscheider Hellweg, unter dem Motto „Cantate Domino“ am 9. Mai auf dem Programm.

Ein Grill- und Klönabend ist für den Sommer am Kutscherhaus am Südpark in Höntrop in Vorbereitung, auch dann soll es jede Menge Live-Musik geben. Auf der Freilichtbühne am Stadtgarten ist das Highlight mit dem traditionellen, großen Chorkonzert der Bezirksvertretung für den 6. September geplant. Näheres auch unter https://chorverbandwattenscheid.de/, info@chorverbandwattenscheid.de.