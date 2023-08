An der Pulverstraße in Wattenscheid-Höntrop soll ein Mehrfamilienhaus entstehen - mehrere Bäume sollen dafür gefällt werden.

Umwelt 22 Bäume werden für Neubau in Wattenscheid-Höntrop gefällt

Wattenscheid-Höntrop. In der Pulverstraße in Bochum-Höntrop sollen 22 Bäume für ein Mehrfamilienhaus gefällt werden. Sie fallen unter die Baumschutzsatzung.

Für die Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit Tiefgarage auf dem Grundstück Pulverstraße 27 in der Höntroper Wohnsiedlung wurde bei der Stadt Bochum ein Antrag auf Entfernung von 22 Bäumen gestellt. Es geht um Buchen, Zedern, Linden sowie einen Walnuss- und einen Ahornbaum.

Bäume fallen unter Bochumer Baumschutzsatzung

Diese Bäume fallen wegen ihrer Art und Stammumfänge unter die Baumschutzsatzung der Stadt Bochum; sie stehen im geplanten Bau- und Tiefgaragenbereich. Die Bäume können laut Stadt „auf Grund der bau- und planungsrechtlichen Zulässigkeit des Bauvorhabens nicht erhalten werden“. Die Verwaltung will daher eine Ausnahmegenehmigung gemäß § 6 (1) b Baumschutzsatzung erteilen, „da ansonsten eine nach öffentlichrechtlichen Vorschriften zulässige Nutzung nicht möglich ist oder nur unter wesentlichen Beschränkungen verwirklicht werden kann“. Das ist Thema in der Wattenscheider Bezirksvertretung, die am 22. August ab 15 Uhr im Wattenscheider Rathaus tagt.

Die Zeder (Baum Nummer fünf) ist laut Verwaltungsvorlage durch einen Sturm so geschädigt (entkront), „dass von diesem Baum Gefahren für Personen oder Sachen von bedeutendem Wert ausgehen und ein Erhalt mit zumutbarem Aufwand nicht möglich ist. Hierfür ist keine Ersatzpflanzung erforderlich“.

Als Ersatzpflanzungen für die Bäume mit den Nummern eins bis vier und sechs bis 22 seien insgesamt 45 Laubbäume mit einem Mindeststammumfang von 20 cm zu pflanzen, zu erhalten und zu pflegen. 31 Ersatzbäume werden, entsprechend des vorgelegten Ersatzpflanzplanes, nach Errichtung des Hauses auf dem Grundstück gepflanzt. Die restlichen 14 Ersatzpflanzungen sollen in Absprache mit dem städtischen Außendienst Baumschutz auf anderen Grundstücken im Geltungsbereich der Satzung durchgeführt werden. Geschütztes Grün darf aus Nistschutzgründen nur von Oktober bis Februar gefällt werden.

