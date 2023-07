Wim Martin: Neues Buch mit brisantem Thema und Velbert-Bezug

„Suicide Blonde“ dreht sich eine Frau, die sich immer mehr von der Realität entfremdet – und glaubt, eine Beziehung mit einem Weltstar zu haben.

Man kann dem Velberter Autor Wim Martin wahrhaftig nicht den Vorwurf machen, unter einem Mangel an Produktivität zu leiden. Seit 2018 hat er nunmehr sieben Bücher veröffentlicht, einen Gedichtband und sechs Romane.

Und immer wieder kommt in seinen Büchern auch seine Heimatverbundenheit zum Ausdruck. Bereits sein erster Roman „Das schlagende Herz“ spielte unverkennbar in Velbert, ebenso wie sein letztes Werk „Der Einfall des Lichts“, in dem der Mariendom in Neviges, der Baldeneysee und Kettwig Schauplätze der Handlung sind.

„Suicide Blonde“ ist in Velbert angesiedelt

In Velbert ist auch sein gerade erschienener Roman „Suicide Blonde“ angesiedelt. „Eine profunde Kenntnis realer Orte bilde ein unerlässliches Fundament für eine Fiktion“, ist Martin überzeugt. Der Leser vergesse bei der Lektüre eher den fiktiven Charakter der Geschichte und tauche tief in die erzählte Realität ein.

In Wim Martins neuem Buch geht es um eine Frau, die vom Leben und der Liebe enttäuscht ist – und zudem jegliche Orientierung in einer zunehmend sich ihr entfremdenden Welt verliert. Radikale Überzeugungen und absurde Verschwörungstheorien fallen so auf fruchtbaren Boden. Unbemerkt von ihrem nächsten Umfeld flüchtet sie sich schließlich in eine schizophrene Psychose, in welcher sie sich in einer Liebesbeziehung mit dem Sänger einer weltbekannten Rockgruppe wähnt. Doch der schied vor vielen Jahren durch Suizid aus dem Leben. Über einen alten Radioempfänger sucht sie auf den Kurzwellen des Äthers den Kontakt zu ihm.

Reale Absurdität liefert Stoff für Wim Martins neues Buch

Bei der Recherche zu seinem Buch stieß der Autor auf eine ganze Industrie, die sich auf angeblich seriöse Jenseitskontakte mit Verstorbenen spezialisiert hat. „Das fand ich in seiner ganzen Absurdität hochspannend als Stoff für einen Roman“, bekennt Martin. Entstanden ist ein Werk mit aktuellen Bezügen, das intensiv die politische und gesellschaftliche Situation reflektiert – wie bei Wim Martin immer in erschreckender Eindringlichkeit.

Wim Martin: „Suicide Blonde“, Hummelshain Verlag Kettwig, 14,80 Euro, als E-Book 7,99 Euro.

