Wie Langenberger Schüler ihre Flucht erlebten

Fünf Jahre, nachdem die Windrather Talschule gleich eine Reihe an neuen Schülerinnen und Schülern aus verschiedensten Ländern aufgenommen hat, hat sich eine Themenwoche der Mittel- und Oberstufe den Themen Flucht, Vertreibung, aber auch Migration allgemein gewidmet.

In der Langenberger Waldorfschule weigert man sich bis heute von einer „Flüchtlingskrise“ 2015 zu sprechen. Zu positiv waren dafür die Erlebnisse und die Erfahrungen mit den „Neuankömmlingen“, von denen inzwischen schon viele die Schule verlassen haben und eine Ausbildung oder ein Studium begonnen haben. In verschiedensten Arbeitsgruppen wurde die Thematik vor allem künstlerisch umgesetzt. So inszenierte ein Schüler der 12. Klasse, selber aus Syrien stammend, ein eigenes kleines Theaterstück mit weiteren Mitschülerinnen und Mitschülern. Andere Gruppen sangen thematisch passende Lieder, schrieben eigene Gedichte oder setzten ihre Gedanken in gestalterische Kunst um.

Die Vorführungen waren sehr beeindruckend. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Sich durchschlagen

Ein Großteil der 11. Klasse der Schule probierte selbst aus, was es heißt, sich unter kärglichen und schwierigen Bedingungen „durchzuschlagen“. Sie wurden in Kleingruppen ausgesetzt und mit der Aufgabe versehen, ohne technische Hilfsmittel ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Begleitet wurden die Aktionen von der Ausstellung „Fluchtgründe“ der Initiative earthlink und verschiedenen Vorträgen.

Zwei Erlebnisberichte

Besonders beeindruckend waren die Erlebnisberichte zweier eigener Absolventen: Ein aus Syrien stammender ehemaliger Schüler begann vor fünf Jahren fast ohne Deutschkenntnisse an der Windrather Talschule, machte dort den mittleren Schulabschluss, um dann an einem beruflichen Gymnasium sein Vollabitur zu machen. Jetzt beginnt er in Aachen ein Studium der Maschinentechnik. Eine andere Schülerin, ebenfalls mit Syrien als Heimatland, absolvierte das Berufskolleg der Talschule und studiert nun Psychologie. Sie erzählte eindrucksvoll davon, unter welchen Bedingungen sie ihr Heimatland verließ und wie sie und ihre Familie auf dem Weg nach Deutschland mehrfach in Lebensgefahr gerieten.