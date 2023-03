Velbert: S-Bahn und Regionalexpress fallen eine Woche aus

Velbert. Ab Montag fällt die S-Bahn zwischen Wuppertal und Velbert-Nierenhof aus, weil die Bahn eine Brücke erneuert. Auch ein Ortsbus wird umgeleitet.

Die Deutsche Bahn erneuert ab Montag die Eisenbahnbrücke über den Eselsieper Bach nahe der Einmündung der Bleiberg- in die Kuhlendahler Straße. Deswegen fallen zwischen Montag, 27. März (21 Uhr), und Freitag, 31. März (21 Uhr), die Züge der S-Bahn-Linie S9 zwischen Wuppertal-Vohwinkel und Velbert-Nierenhof aus.

Ausfallen wird auch der Regionalexpress RE49 – allerdings nicht nur aufgrund der Baustelle. Wie die Bahn mitteilt, gibt es bei der DB Regio NRW zusätzlich einen hohen Krankenstand, weshalb der RE 49 vom Montag, 27. März (Betriebsstart), bis Freitag, 31. März (Betriebsende), auf der gesamten Strecke zwischen Wuppertal und Oberhausen) ausfallen muss.

Die DB Regio verweist darauf, dass in dem betroffenen Zeitraum auf der Strecke zwischen Vohwinkel und Nierenhof Schienenersatzverkehr mit Bussen im Einsatz ist.

Bahn investiert 2,3 Millionen Euro

Die gesamten Arbeiten an der Brücke werden voraussichtlich im August 2023 beendet sein. In die Baumaßnahme investiert die DB insgesamt rund 2,3 Millionen Euro. „Trotz des Einsatzes modernster Arbeitsgeräte ist Baulärm leider nicht zu vermeiden. Wir bitten die Anlieger um Verständnis“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens – und weiter: „Wir bedauern die zusätzlich entstehenden Einschränkungen für unsere Fahrgäste sehr.“

Die Fahrplanänderungen sind in den Online-Auskunftssystemen der Deutschen Bahn enthalten und werden über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben. Außerdem sind sie auf bauinfos.deutschebahn.com/nrw, über die App „DB Bauarbeiten“ sowie auf zuginfo.nrw abrufbar.

Bahnübergang gesperrt – OV6 fährt Umleitung

Betroffen von der Sperrung ist auch die Ortsbuslinie OV6 – denn am Dienstag, 28. März, ist auch der Bahnübergang Bleibergstraße zwischen 8 und 18 Uhr gesperrt, da die Bahn die Sicherungsanlagen erneuert. Die OV6 fährt daher am Dienstag über die Bökenbuschstraße und kann in beiden Fahrtrichtungen die Haltestellen „Diakonissenhaus“, „Richrath-Reuter“, „Bleibergstraße“ und „Am Eller“ nicht bedienen. Fahrgäste sollten daher als Ersatz die Haltestellen „Stahlstraße“ und „Tutwelm“ nutzen.

Nach der Sperrung fahren die Busse wieder den regulären Linienweg. Für die Schulen an der Bleibergquelle werden die Änderungen der Schulbusfahrten direkt den Schulen mitgeteilt.

