Velbert. Psychotherapeuten haben in Velbert eine lange Warteliste. Nach dem Erstgespräch kommt oft lange nichts. Neue Zulassungen sind aber in Aussicht.

Psychische Probleme sind mittlerweile die dritthäufigste Ursache für Fehltage, gibt das Bundesarbeitsministerium an. Nach Problemen mit Muskeln und Knochen und Probleme der Atemwege machen sie 15,2 Prozent aller Krankentage aus. Das liege vor allem daran, dass die Stigmatisierung abgenommen hat: Heute sei es üblicher sich wegen psychischer Probleme krankschreiben zu lassen als noch vor zehn oder zwanzig Jahren, sagt ein Sprecher des Wissenschaftlichen Instituts der AOK. Um wieder gesund zu werden, ist jedoch häufig eine Psychotherapie nötig, bis zu deren Beginn lange Wartezeiten anfallen. Jasmin Weissberg hat sich mit dem Velberter Psychotherapeuten Jürgen Klecker über die Wartezeiten in seiner Praxis und seine Erfahrungen mit Arbeitsunfähigkeit bei psychischen Erkrankungen unterhalten.

Wie lange ist bei Ihnen momentan die Wartezeit für ein Erstgespräch?

Erstgespräche sind seit einiger Zeit nicht mehr das Problem, da wir Therapeuten mit Kassenzulassung alle sogenannte Sprechstundentermine anbieten müssen. Das heißt, in der Regel kriegt man innerhalb einiger Wochen – bei mir so etwa vier Wochen – ein Erstgespräch. Das Problem sind die Wartezeiten auf den eigentlichen Beginn der Therapie, die sich die meisten Menschen ja wünschen. Kaum jemand will wirklich nur ein erstes Gespräch. Es ist oft so, dass man nach einem Erstgespräch das Gefühl hat, wir könnten loslegen – aber ich muss den Interessenten dann sagen: Es tut mir leid, sie werden jetzt noch so sieben bis acht Monate warten müssen - das ist aktuell die Wartezeit bei mir - bis wir dann tatsächlich mit dauerhaften Terminen starten können.

Das heißt Sie führen nicht nur Erstgespräche, wenn sie auch tatsächlich Plätze zur Verfügung haben?

Das darf ich gar nicht, denn wir sind verpflichtet solche Sprechstundentermine zeitnah anzubieten, dafür Plätze frei zu halten und eine gewisse Zahl pro Quartal zu machen. Übrigens weiß man nach einem Erstgespräch tatsächlich auch manchmal, da sollte jemand zum Beispiel erst mal einen Drogenentzug machen oder es reicht eine Selbsthilfegruppe. Aber in den meisten Fällen ist es schon so, dass deutlich wird, dass eine Psychotherapie erforderlich wäre.

Sie stehen auch mit Ihren Kollegen in Kontakt, ist das auch der Stand in anderen Praxen?

Das ist hier in Velbert vergleichbar. Ich habe eine Kollegin, die alle aufgefordert hat, doch zu mir zu gehen, als Anfang letzten Jahres meine Liste kürzer war. Dadurch hat es sich angeglichen. Im Oktober hat eine neue Praxis aufgemacht – ein Kollege hat eine Praxis von einem Ruheständler übernommen – da war ich froh den Anrufern bei mir ebenfalls sagen zu können: Ich habe einen Tipp für sie, rufen sie dort an. Inzwischen ist die Praxis schon längst voll und die Wartezeit ein halbes Jahr oder länger.

Sehen sie für die Zukunft Änderungen an dieser Problematik?

Ja, die Sachlage wird sich bald verändern. Im Kreis Mettmann werden jetzt erstmals, seit über 20 Jahren, neue Kassenzulassungen für Psychotherapeuten vergeben. Es steht also zu erwarten,dass es bald in Velbert mehr Psychotherapeuten geben wird. Auf Kreisebene sind 13 neue Kassenzulassungen geplant.

Wie sind ihre Erfahrungen, wie sich psychische Probleme auf die Arbeitsfähigkeit auswirken. Haben sie Patienten, die aufgrund ihrer Erkrankung Arbeitsunfähig sind?

Ich habe keine Statistik im Kopf, gefühlt ist es so, dass etwa ein Drittel bis die Hälfte arbeitsunfähig ist, wenn sie in Psychotherapie kommen. Die Arbeitsunfähigkeit stelle ich nicht fest, diese Feststellung unterliegt dem Arztvorbehalt. Das kann also nur ein Arzt machen – ich bin Psychologe. Die Leute kommen häufig mit bereits monatelangen Arbeitsunfähigkeiten und haben zum Teil auch eine Krankenkasse im Nacken, die ihnen dringend empfiehlt, einen Therapieplatz zu suchen. Oder die Leute kommen aus Klinikaufenthalten, wo sie arbeitsunfähig entlassen wurden und suchen dann dringend einen Therapieplatz. Da ist es natürlich erst recht schade, wenn ich sagen muss: Es tut mir leid, ich weiß es ist sinnvoll, dass wir sofort loslegen, es geht aber nicht, weil die Praxis voll ist.