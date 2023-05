Velbert: Gleisarbeiten – S-Bahn S9 fällt tagelang aus

Velbert. Die Deutsche Bahn arbeitet an Gleisen, Signalen und Kabeln im Ruhrgebiet. Das hat Auswirkungen auch auf den Verkehr der S9.

Die Deutsche Bahn startet am Pfingstwochenende mit umfangreichen Baumaßnahmen im Ruhrgebiet. Betroffen ist auch die S9. Die Züge der S 9 fallen von Freitag, 26. Mai (21 Uhr) bis Dienstag, 30. Mai (5 Uhr) zwischen Essen-Steele und Essen-West aus.

In den Nächten von jeweils 21 Uhr bis 5 Uhr kommt es bis einschließlich Montag, 5. Juni zu zusätzlichen Haltausfällen zwischen Wuppertal-Vohwinkel und Velbert-Nierendorf.

1500 Tonnen Schotter werden Steele verlegt

Zwischen Hattingen, Essen, Bochum und Dortmund stellen die Fachleute im Bahnhof Bochum-Dahlhausen Signale neu auf und verlegen Kabel in neu errichtete Kabelkanäle. In Essen Steele werden Gleise auf einer Länge von 400 Metern erneuert und hierbei rund 1500 Tonnen Schotter und 615 Schwellen ausgetauscht. Außerdem wird in Dortmund am Uni Tunnel und in Dorstfeld gearbeitet. Hier tauscht die DB u.a. für rund drei Millionen Euro 16.000 Meter Schienen und 1000 Tonnen Schotter aus und wechselt 50 Betonschwellen.

Ausfälle auch auf den Linien S1 und S3

In der Zeit von Freitag, 26. Mai (21 Uhr) bis Dienstag, 30. Mai (5 Uhr) fallen auch die Züge der Linie S 1 zwischen Bochum Hbf und Essen Hbf aus. Als Ersatz fahren Busse. In der Zeit von Freitag, 26. Mai (23 Uhr) bis Montag, 5. Juni (5 Uhr) fällt die Linie außerdem zwischen Bochum Hbf und Dortmund Hbf aus. Auch hier fahren ersatzweise Busse, die alle Halte anfahren.

In der Zeit von Freitag, 26. Mai (21 Uhr) bis Dienstag, 30. Mai (5 Uhr) fallen die Züge der S 3 zwischen Hattingen Mitte und Essen Hbf aus. Auch auf diesem Abschnitt verkehren Busse als Ersatz.

