Velbert: Emka engagiert sich voller Tatendrang im Tierheim

Velbert-Mitte. Für den Aktionstag der Schlüsselregion unterstützt Emka das Tierheim Velbert. Doch schon vor dem offiziellen Tag legt die Firma kräftig los.

Es riecht nach frischer Farbe im Flur des Velberter Tierheims: Die Wände sind neu verputzt, die Türen in einem modernen Dunkelgrau lackiert. Alles wirkt hell und freundlich. Die Mitarbeiter sind mit der Modernisierung sichtlich zufrieden.

Doch hinter dem renovierten Eingangsbereich wird noch fleißig weiter gearbeitet. Denn die Mitarbeiter von Emka sind noch lange nicht fertig mit ihren Aufgaben, für die sie sich beim Aktionstag der Schlüsselregion entschieden haben. „Genau genommen haben wir uns mit drei Projekten beworben“, erläutert Ilka Nofz, Vorsitzende des Tierschutzvereins Niederberg. Der erste Wunsch war ein Austausch des Bodens im Gäste-WC, der zweite die Renovierung einer kleinen Futterkammer im Bereich der Katzenwohnungen und der dritte den Eingangsbereich zu streichen. „Ein Mitarbeiter von Emka kam bei der Vorstellung unserer Projekte auf uns zu und sagte uns, dass die Firma direkt alle drei macht.“

Das Treppenhaus des Tierheims ist frisch renoviert. Die Mitarbeitenden in Velbert erfreuen sich an der neuen Optik, die dank der Mitarbeiter von Emka hier schon vor dem Aktionstag der Schlüsselregion umgesetzt wurde. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Im Velberter Tierheim sehen die Mitarbeiter von Emka noch viel mehr Handlungsbedarf

Wenige Tage später besuchte dann Andreas-Pierre Müller, Abteilungsleiter der Instandhaltung bei Emka, mit einigen Mitarbeitern das Tierheim. „Die Aufgaben sind ja schnell gemacht, aber mit den paar Sachen ist es nicht getan“, stellte er fest. „Es liegt beim Tierheim einiges im Argen. An der Außenfassade sind einige Schindeln locker und auch im Treppenbereich müssen dringend einige Sanierungsmaßnahmen stattfinden“, stellt er fest und so beschließt er: „Wir legen schon einmal los“, denn eigentlich ist die Aktion auf einen Tag beschränkt, den 12. Mai.

Mit im Boot hat Andreas-Pierre Müller nicht nur seine Mitarbeiter, sondern auch einige Fremdfirmen, die ebenfalls ihre Arbeit kostenfrei verrichten. „Das ist ein doppeltes Geschenk fürs Tierheim“, bestätigt auch Mitarbeiterin Jana Schmidt, denn weder für die Arbeiten noch für das Material muss das Tierheim aufkommen.

Diana Schmidt ist Mitarbeiterin im Tierheim Velbert und hat schon viele Ideen, wie sie den Kleintierbereich aufhübschen kann. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Die Arbeiten finden im Velberter Tierheim schon vor dem Aktionstag statt

Die ersten Arbeiten, die reine Schönheitsreparaturen sind, sind eine Wohltat fürs Auge. „Und auch die Besucher fühlen sich hier gleich viel wohler“, bestätigt Diana Schmidt. Währenddessen schleift Olaf Bublaitis die Tür zum Gäste-WC ab. „Auch die machen wir schön“, freut er sich und streicht den Staub vom Abschleifen mit der Hand vom Türblatt. „Mir macht es total viel Spaß, hier etwas Gutes zu tun und es ist mal eine schöne Abwechslung“, sagt der gelernte Maler, der schon seit 36 Jahren für Emka arbeitet. „Unser Chef ist eben total tierlieb, daher ist das hier genau das Richtige.“

Diana Schmidt schwärmt: „Das Gäste-WC wird unser neues Highlight“, von dem in die Jahre gekommenen Boden keine Spur mehr, die Fliesen an den Wänden sind ebenfalls bereits ausgetauscht, das blinde Fenster bekommt eine neue Folie und auch die Sanitäreinrichtungen werden erneuert. So hat sie sich von den eifrigen Arbeitern direkt anstecken lassen und steht mit Visionen im geräumigen Kleintierbereich: „Ich habe mir schon Gedanken gemacht, wie wir das hier schön gestalten können“, sagt sie begeistert: „Ich greife dann auch selbst zur Malerrolle“.

Tatendrang bei allen Mitarbeitern im Velberter Tierheim

Über so viel Tatendrang freut sich natürlich auch Ilka Nofz. „Die vergangenen Jahre ist der Aktionstag durch Corona ausgefallen und dass nun viel mehr als wir uns wünschen gemacht wird, ist einfach fantastisch.“ Doch ein wenig bremst sie die Handwerker: „Sie müssen ja auch noch etwas für den 12. Mai übrig lassen.“ Olaf Bublaitis lächelt und schaut sich um. Wohlwissend im in die Jahre gekommenen Tierheim immer eine Aufgabe zu finden.

Andreas-Pierre Müller freut sich, dass erstmals eine Kooperation mit dem Velberter Tierheim zustande gekommen ist und plant schon über den Aktionstag hinaus. Doch erst einmal sieht er dem offiziellen Aktionstag entgegen, um gemeinsam mit seinem Team noch einmal kräftig anzupacken und dann den Tag gebührend mit einem gemeinsamen Essen und einem kühlen Getränk ausklingen zu lassen.

Auch sonst ist im Velberter Tierheim derzeit viel los. Nachdem einige Hunde in der Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“ präsentiert wurden, bekommen diese Woche auch die Katzen aus dem Tierheim die Möglichkeit, über die Sendung nach neuen Besitzern zu suchen.

Am kommenden Sonntag werben, stellvertretend für alle Bewohner des Velberter Tierheims, die Katzen Bonita, Kaja und Kelly um die Gunst von tierlieben Menschen. Die Sendung wird im WDR am 23. April um 18 Uhr ausgestrahlt oder ist über die Mediathek nach dem Sendetermin jederzeit abrufbar.

Wer sich jetzt schon über die Tierheimbewohner informieren möchte: Alle Infos zu den Abgabetieren gibt es im Internet auf der Homepage www.tierheimvelbert.de.

