Spatenstich im nächsten Breitband Ausbaugebiet

Velbert. Stadtwerke beginnen nun mit den Tiefbauarbeiten rund um das Industriegebiet Röbbeck. Combert hat bereits die ersten 1300 Kunden in Velbert.

Es ist so weit – die Stadtwerke Velbert setzen den Startschuss für den Breitbandausbau des nächsten Gebietes in Velbert. Nach den bereits ausgebauten Stadtteilen Neviges, Tönisheide und Röbbeck beginnen nun die Tiefbauarbeiten der nördlich und südlich an das Gewerbegebiet Röbbeck angrenzenden Bereiche. Von Oktober 2020 bis April 2021 werden die Anschlüsse gelegt, sodass die ersten Kunden ab Mai 2021 nach und nach an das Glasfasernetz angeschlossen werden und mit Highspeed im Internet surfen können.

Vermarktungsstart am 20. April

Nach erfolgreichem Vermarktungsstart am 20. April 2020 haben sich innerhalb von knapp fünf Monaten mehr als 1300 Kunden für Combert – das Glasfaserprodukt der Stadtwerke Velbert – entschieden. Bereits ab dem 1. Dezember 2020 surfen die ersten Velberter in Neviges, Tönisheide und Röbbeck mit bis zu 1000MBit/s. Die Zukunftsperspektive ist klar: Velbert soll flächendeckend mit Glasfaser versorgt werden.

Kontinuierlich vorangetrieben

Deshalb wird der Ausbau des Netzes kontinuierlich vorangetrieben. Plan ist es, im neuen Ausbaugebiet 841 Hausanschlüsse zu bauen und knapp 220 km Kabel zu verlegen. „Die Ergebnisse, die wir in den ersten Monaten erzielt haben, übertreffen unsere Erwartungen. Wir freuen uns über das große Interesse an unserem Glasfaserprodukt“, so Stefan Freitag, Geschäftsführer der Stadtwerke Velbert. Martin Kaczor, Leiter der Breitbandsparte bei den Stadtwerken Velbert, zum Breitbandausbau: „Mit unserem Team arbeiten wir mit Hochdruck an dem steten Ausbau der Infrastruktur. Ziel ist es, auf möglichst viele Glasfasern Licht zubringen.“

Zukunft wird digitaler

Auch Dirk Lukrafka, Bürgermeister der Stadt Velbert, begrüßt den Ausbaufortschritt: „Velberts Zukunft wird digitaler. Ich bin froh, dass wir Schritt für Schritt immer mehr Gebiete erschließen. Schnelle Internetverbindungen sind in einer modernen Gesellschaft nicht mehr wegzudenken, wichtig für jeden Bürger und ein Standortvorteil für Unternehmen. Hier lesen Sie weitere Berichte aus Velbert.