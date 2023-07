Das sagt die CDU Velbert zu einer Zusammenarbeit mit der AfD

Velbert. Nach den Aussagen von CDU-Parteichef Friedrich Merz: Was Velberts CDU-Fraktionschef Nico Schmidt von einer Kooperation mit der AfD hält.

Nico Schmidt kann sich vor Ort eine Kooperation oder gar Koalition mit der AfD ebenso wenig vorstellen wie mit den Linken. So äußert sich der Vorsitzende der 20-köpfigen CDU-Fraktion in Velbert nach den Aussagen von Parteichef Friedrich Merz im ZDF-Sommerinterview.

„Da gibt es eine Brandmauer – und die halte ich auch für grundsätzlich richtig“, sagt Schmidt. Wenn die AfD, die in Velbert vier von insgesamt 70 Ratsmitgliedern stellt, einen sachorientierten Antrag stelle, „muss man diskutieren, wie man damit umgeht“, so der CDU-Fraktionschef weiter: „Leider werden aber auch in Velbert immer wieder Anträge oder Anfragen mit rechtsextremen Tendenzen gestellt, häufig geschrieben von den Landeszentralen in Berlin oder Düsseldorf.“

In der Vergangenheit haben einzelne CDU-Mitglieder für AfD-Anträge gestimmt

In der Vergangenheit habe es vor seiner Amtszeit einige wenige solcher Fälle gegeben, in denen einzelne CDU-Fraktionsmitglieder für AfD-Anträge gestimmt oder sich der Stimme enthalten hätten – das seien aber Ausnahmen, die im Nachgang auch intern besprochen würden.

In welchen Fällen man mit der AfD reden muss

Friedrich Merz habe aber auch ein Stück weit recht, sagt Nico Schmidt: Je nach Wahlergebnis vor Ort sei und werde es schwer, mit der AfD gar nicht zu reden. „Wenn die AfD beispielsweise den Landrat stellt, muss man allein aus Respekt vor dem Amt und dem Wahlergebnis zumindest mit ihm sprechen können.“, so Schmidt.

