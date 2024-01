Bündnis für Demokratie lädt zur Demo in Velbert ein

Velbert. Eine Demonstration für Pluralismus in der Gesellschaft findet am Samstag statt. Ein Bündnis ruft zu dieser Veranstaltung auf.

Wie in vielen anderen Städten in NRW und im Bundesgebiet, so hat sich auch in Velbert ein Bündnis gebildet. Ziel der gemeinsamen Aktion der politisch und gesellschaftlich verantwortlichen und relevanten Gruppen ist es, klare Haltung zu zeigen für eine pluralistische Gesellschaft, für die demokratische Grundordnung und friedvollem Miteinander ohne Hass und Verbreitung von Hetze.

Auf dem Velberter Offerplatz

Am Samstag, dem 03. Februar, lädt das Velberter Bündnis für Demokratie ab 13 Uhr zu einer großen Kundgebung auf dem Platz am Offers mitten in der Velberter Innenstadt ein.





Nach Auftaktreden verschiedener beteiligter gesellschaftlichen Organisationen mit Aufrufen zu Toleranz und für das Einstehen für unsere freiheitlich demokratische Grundordnung wird dann ein Marsch der Haltung für Pluralismus und Vielfalt über den ZOB und die Friedrich-Ebert-Straße und zurück über die Friedrichstraße zum Ausgangsort starten.

Gemeinsam Flagge zeigen

Das Bündnis lädt alle Menschen dazu ein, gemeinsam Flagge zu zeigen, und nicht mehr als schweigende Mehrheit zuzusehen, wie Demokratiefeinde die Grundlage des friedlichen Zusammenlebens zerstören.





Politisch und gesellschaftlich verantwortungsbewusste Gruppen können selbstverständlich an dieser Kundgebung teilnehmen und die Ziele unterstützen.

