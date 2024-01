Bauern lassen Querdenker von Protest-Versammlung entfernen

Kreis Mettmann. Auch im Kreis Mettmann waren die Landwirte mit ihren Traktoren bei Aktionen auf der Straße. Blockaden an mehreren Autobahnauffahrten

Auch im Gebiet des Kreises Mettmann gab es zahlreiche Aktionen von Landwirten gegen die Sparpolitik der Bundesregierung.

Gegen 6.30 Uhr trafen sich auf einem Wanderparkplatz an der Bergischen Landstraße in Langenfeld rund 50 Landwirte mit ihren Traktoren, hinzu kamen noch etwa zehn Lkw-Fahrer mit ihren Fahrzeugen, die sich solidarisch mit den Bauern zeigten. Anschließend fuhren die Versammlungsteilnehmer an die Autobahnauffahrten an der Hardt (A 3), der Berghausener Straße (A 59) und an der Bergischen Landstraße (A 542), um sich dort mit ihren Landmaschinen und Lkw aufzustellen.

Verzögerungen im Berufsverkehr

Hierdurch kam es in den Bereichen der Autobahnauffahrten zu Rückstaus und dadurch zu zum Teil erheblichen Verzögerungen im morgendlichen Berufsverkehr.

Komplett gesperrt waren die Autobahnauffahrten nicht - durch Verkehrsregelungen und Auflagen der Polizei konnten Zufahrten auf die jeweiligen Autobahnen für die Verkehrsteilnehmenden freigehalten werden.

Diese Gruppe wurde ausgeschlossen

Während den Versammlungen in Langenfeld kam es laut polizeilichen Erkenntnissen zu Versuchen aus dem Spektrum der so genannten „Querdenker“, sich mit eigenen Parolen unter die Versammlungsteilnehmer der Landwirte zu mischen. Dies wurde jedoch seitens der Landwirte konsequent verhindert - entsprechende Personen wurden nach Rücksprachen zwischen der Polizei und der Versammlungsleitung von der Teilnahme an der Versammlung ausgeschlossen.

Seitens der Polizei wurden im Rahmen der Versammlung keine Straftaten festgestellt. Gegen 10.30 Uhr fuhren die Versammlungsteilnehmer von den Autobahnauffahrten zurück zu dem Wanderparkplatz, ehe die Kräfte der Polizei ihren Einsatz gegen 12.30 Uhr dann beenden konnten.

In Velbert neun Traktoren unterwegs

Auch in den anderen Städten des Kreises Mettmann gab es Auswirkungen durch Traktorkonvois auf den morgendlichen Berufsverkehr. Durch Erkrath und Mettmann waren beispielsweise rund 60 Landwirte mit ihren Treckern gefahren, von Wülfrath aus kamen noch einmal vereinzelte hinzu. Auch in Velbert waren laut polizeilichen Erkenntnissen

n unterwegs: Die meisten von ihnen waren auf dem Weg zu einer Kundgebung nach Düsseldorf beziehungsweise im weiteren Verlauf nach Köln gefahren. Zur Mittagszeit erreichte ein Konvoi aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis den Kreis Mettmann - rund 20 Traktoren fuhren quer durch das Kreisgebiet, ehe sie dieses in Langenfeld wieder verließen.

Keinen Straftaten

Auch im Rahmen dieser Konvois kam es - allerdings meist nur kurzfristig - zu Einschränkungen im Berufsverkehr. Die Polizei begleitete die Konvois, um für die Verkehrssicherheit zu sorgen. Straftaten wurden auch hierbei nicht festgestellt.

