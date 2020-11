Wechsel in der Führung: Ameos Oberhausen stellt sich neu auf

Oberhausen. Die Ameos-Krankenhäuser in Oberhausen haben zwei Führungspositionen neu besetzt – die des Krankenhausdirektors und des Pflegedirektors.

Die Ameos-Krankenhäuser in Oberhausen haben zwei Führungspositionen neu besetzt. Dr. Osman Mersinli startet als Krankenhausdirektor und Stephan Schenk ist neuer Pflegedirektor.

Mersinli ist Facharzt für Innere Medizin und nach Angaben von Ameos Gesundheitsökonom mit Erfahrung in der operativen Führung und strategischen Entwicklung von Krankenhäusern. Der 48-Jährige war zuletzt als Geschäftsführer bei einem anderen privaten Krankenhausträger tätig. Wie das Unternehmen mitteilte, soll Mersinli die drei Ameos-Krankenhäuser in Oberhausen wettbewerbsfähig weiterentwickeln. Er wird hauptverantwortlich für die strategische und medizinische Entwicklung der Kliniken und das operative Management sein.

Pflege der Ameos-Krankenhäuser besser vernetzen

Der neue Pflegedirektor Stephan Schenk ist gelernter Gesundheits- und Krankenpfleger mit Erfahrung in Intensiv-, Notfallpflege und Dialyse und hat bereits vor seinem Studium der Betriebswirtschaft für Gesundheits- und Sozialeinrichtungen die erste leitende Funktion in der Pflege übernommen. In seiner letzten Position war der 50-Jährige als leitender Pflegedirektor der Kliniken Ostalb mit 1100 Betten an drei Standorten tätig. Unter dem Motto „fördern und fordern“ sieht Schenk den Schwerpunkt seiner Aufgaben laut Ameos vor allem darin, die Zusammenarbeit der Pflege an den drei Oberhausener Klinik-Standorten zu optimieren.

Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen Newsletter abonnieren: So abonnieren Sie den kostenlosen Oberhausen-Newsletter.