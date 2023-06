Tag der Architektur: Diese Orte in Oberhausen sind dabei

Oberhausen. Das Motto des Tags der Architektur lautet im Jahr 2023 „Architektur verwandelt“. Es gibt Führungen zu zwei Bauprojekten in Oberhausen.

„Planen, Bauen, Leben - Architektur verwandelt“ – unter diesem Motto findet am 17. und 18. Juni 2023 wieder der Tag der Architektur in Nordrhein-Westfalen statt. Auch in Oberhausen gibt es besondere Bauprojekte zu sehen.

Eins davon ist das Sozialrathaus. Am Samstag, 17. Juni, führt das Architekturbüro Meier-Ebbers, das den Umbau des ehemaligen Verwaltungsgebäudes der Stadtsparkasse realisiert hat, um 11, 12 und 13 Uhr durch das Gebäude. Treffpunkt ist vor dem Haupteingang an der Essener Straße 53.

Auch der umgestaltete Schulhof der Erich-Kästner-Schule kann besichtigt werden

Erbaut wurde die frühere technische Zentrale der Stadtsparkasse Oberhausen im Jahr 1999. Später baute das Architekturbüro Meier-Ebbers es zum neuen Sozialrathaus für die Stadt Oberhausen um. 2021 wurde es eröffnet. „Für ein harmonisches Fassadenbild wurden die straßenbegleitenden Anbauten um jeweils eine großzügige Aufstockung erweitert“, erläutern die Architekten. „Im Innenbereich erfolgte eine umfassende Neugestaltung der Arbeitsplätze.“ Man wollte weg von engen und dunklen Einzelbüros, hin zu offenen Grundrissen, großen Fensterflächen und gemütlichen Gemeinschafts- sowie Besprechungsbereichen.

Ebenfalls beim Tag der Architektur dabei ist der umgestaltete Schulhof der Erich-Kästner-Schule in Oberhausen-Osterfeld. Der Hof erhielt Raum für Spiel und Sport, aber auch für Ruhe und Kommunikation. Zäune wurden entfernt, Flächen entsiegelt, Spielgeräte aufgestellt und „Grüne Klassenzimmer“ angelegt, heißt es auf der Seite der Architektenkammer NRW (www.aknw.de). Hier, an der Rothebuschstraße 21, gibt es Führungen am Samstag, 17. Juni, um 15 und um 16 Uhr. Treffpunkt ist das Tor zum Schulhof an der Waisenhausstraße.

