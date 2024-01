Hochwasser So ist die Lage am durchnässten Deich in Oberhausen-Alstaden

Oberhausen In der ersten Woche des neuen Jahres 2024 geht das Bangen am Ruhrdeich in Oberhausen weiter. Das ist der aktuelle Sachstand.

Die Stadt Oberhausen gibt noch keine Entwarnung zum Hochwasser am aufgeweichten und durchnässten Ruhrdeich in Alstaden. Der Ruhrpegel sinkt derzeit langsam, aber relativ stetig. Wie verlässlich dieser Trend ist, bleibt zum Jahresauftakt allerdings unklar. Denn: Die Meteorologen rechnen in dieser Woche mit weiteren, teils heftigen Regenschauern.

Stadt Oberhausen: Ruhrbogen und Deich werden weiterhin beobachtet

„Ruhrbogen und Deich werden weiterhin beobachtet“, bestätigte Stadtsprecher Frank Helling am Dienstag auf Anfrage der Redaktion. Die Lage am Alstadener Deich habe sich zwar etwas entspannt, weil die Pegel leicht gesunken seien. Die Wirtschaftsbetriebe Oberhausen (WBO) und der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) würden die Situation vor Ort allerdings weiter im Blick behalten. Das Technische Hilfswerk (THW) sei in Alstaden aktuell nicht mehr im Einsatz.

Am Montag, 2. Januar 2024, 12 Uhr, stand der Ruhrpegel am für Oberhausen entscheidenden Messpunkt in Hattingen bei 4,67 Meter. Ein mittleres Hochwasser liegt hier bei 5,25 Meter. Zu Weichnachten hatte der Pegel zeitweise sogar die Sechs-Meter-Marke berührt. Beim Jahrhundertwochwasser im Sommer 2021, als die Ruhr in Alstaden knapp unter der Deichkrone stand, lag der Pegel sogar bei 6,99 Meter.

Ruhrverband: Dauerregen erhöht die Abflüsse in die Gewässer

Der Füllstand der Talsperren lag nach Angaben des Ruhrverbandes am Dienstag, 2. Januar, um 7 Uhr bei 85,5 Prozent. Der Ruhrverband nutzt Regenpausen, um die Wasserabgaben aus den Talsperren zu erhöhen. In Phasen, in denen die Gewässerpegel stagnieren, können die Fluss-Manager so Freiraum in den Talsperren für eine mögliche nächste Hochwasserspitze schaffen.

Die Abflüsse in der Ruhr und ihren Nebenflüssen – also die Wassermenge, die in die Gewässer gelangt – würden derzeit vor allem wegen der in der Nacht vom 1. auf den 2. Januar gefallenen Niederschläge meist eine steigende Tendenz aufweisen, heißt es. Aufgrund des vielfach auftretenden Dauerregens sei „mit weiter deutlich ansteigenden Abflüssen“ zu rechnen.

Ruhrdeich in Alstaden landesweit in den Blickpunkt gerückt

Das Weihnachtshochwasser hat den Zustand des Ruhrdeichs in Alstaden unterdessen landesweit in den Blickpunkt gerückt. Am ersten Weihnachtsfeiertag hat NRW-Umweltminister Oliver Krischer (Grüne) den Deich im südlichen Oberhausen besucht; in einem digitalen landesweiten Pressegespräch am 29. Dezember erwähnte der Minister den maroden Deich in Alstaden, um auf den großen Handlungsbedarf bei der Deichsanierung in Nordrhein-Westfalen hinzuweisen. Zugleich lobte Krischer das große Engagement der Einsatzkräfte, die zu Weihnachten mit bis zu 1000 Helferinnen und Helfern in Alstaden präsent waren.

