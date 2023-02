Schüler starten im Gasometer zu einer spannenden Lesereise

Oberhausen. Im Juni hat der Gasometer Oberhausen ein besonderes Angebot für Schülerinnen und Schüler parat: Literatur erleben unter der großen Erdkugel.

Im Juni können Schulklassen mitten in Oberhausen eine spannende Reise durch die Welt der Bücher starten und zugleich die Ausstellung „Das zerbrechliche Paradies“ besichtigen. Der Schauspieler und Sprechkünstler Rainer Rudloff trägt dann – direkt unter der großen Erdkugel im Gasometer – aus drei Büchern vor.

Texte aus Cornelia Funkes „Drachenreiter“ stehen ebenso auf dem Programm wie „Unterwegs in der Wildnis“ von Joanne Bell sowie „Am Ende des Regenwaldes“ von Marion Achard.

Drei Autorinnen, drei unterschiedliche Welten und drei mitreißende Geschichten – so formuliert es das Gasometer-Team, aus dessen Sicht diese Texte wunderbar zur Ausstellung „Das zerbrechliche Paradies“ passen, die neben Exponaten, Fotografien und Filmen auch mit einer Virtual-Reality-Reise in das größte Regenwaldschutzgebiet Tumucumaque bietet.

WDR-Moderator Rudloff produziert auch Hörbücher

Unter der spektakulären Kulisse des freischwebenden Erdglobus’ trägt Rainer Rudloff spannende Kinderliteratur vor. Der ausgebildete Schauspieler und Verfechter des gesprochenen Wortes schlüpft dabei in unterschiedliche Rollen und erweckt sie so zum Leben. Rudloff ist Sprecher und Moderator beim WDR, beim Hessischen und Bayerischen Rundfunk, arbeitet als Dozent, leitet Sprachkurse und produziert Hörbücher.

Direkt im Anschluss an die Lesungen besteht die Möglichkeit für die Schulklassen, sich die Ausstellung „Das zerbrechliche Paradies“ in Form einer Rallye anzuschauen: Ausgerüstet mit Fragebögen für die Klassen 4 bis 6 geht es auf eine abenteuerliche Rätselreise durch den Gasometer. Die Materialien stehen zum Online-Abruf auf der Website bereit, bitte Stifte mitbringen. Und weil Lehrerinnen und Lehrer auch nicht immer alles wissen, gibt es die dazugehörigen Antwortbögen beim Besuch an der Kasse.

Drei spannende Termine für Schulklassen

Die große Erdkugel im Gasometer Oberhausen bietet den kommenden Lesungen im Juni eine spektakuläre Szenerie. Foto: Gerd Wallhorn / FFS

Am 5. Juni steht der „Drachenreiter“ von Cornelia Funke auf dem Programm, geeignet für 4. Klassen mit Startzeiten um 8.30 und 11.30 Uhr. Es geht an diesem Vormittag um echsenähnliche, geflügelte Lebewesen mit silbernen Schuppen, die blaues Feuer speien und ihre Kraft aus dem Licht des Mondes schöpfen. Leider gibt es nicht mehr allzu viele solcher Silberdrachen in Schottland, denn die Menschen breiten sich auf der Erde zu sehr aus.

Am 12. Juni heißt es „Unterwegs in der Wildnis“ mit dem Buch von Autorin Joanne Bell, geeignet für 5. Klassen; Startzeiten um 8.30 und 11.30 Uhr. Becky führt ihr Hundegespann in der kanadischen Wildnis durch Schnee und Eis, schließlich hat sie sich vorgenommen, einmal das berühmte Hundeschlittenrennen von Yukon zu gewinnen. Doch nicht nur die unberechenbare Natur bereitet ihr dabei Schwierigkeiten, denn da ist auch noch ihr geliebter Vater, der an einer Depression leidet.

Am 19. Juni steht „Am Ende des Regenwaldes“ von Marion Achard auf dem Plan, für 6. Klassen; Startzeiten: 8.30 und 11.30 Uhr. Friedlich lebt Daboka mit ihrer Schwester in den dunkelgrünen Tiefen des Regenwaldes. Doch plötzlich kommen Männer, die eine große Straße für die Ölförderung bauen wollen. Dafür müssen Bäume, Tiere, und auch Menschen weichen. Mutig stellt sich das junge Mädchen der Rodung ihrer Heimat in den Weg.

Die Bücher werden je Termin zwei Mal gelesen, jede Lesung dauert rund 45 Minuten. Die erste Lesung beginnt jeweils um 8.30 Uhr, die zweite Lesung um 11.30 Uhr. Direkt im Anschluss starten dann die Schülerrallyes.

Anmeldungen sind ab sofort möglich

Interessierte Klassen melden sich per Mail bei Simone Schwering: ausstellung@gasometer.de. Das Paket (Lesung plus Besuch der Ausstellung mit Rallye) kostet vier Euro pro Schüler/in im Klassenverband. Zwei Begleitpersonen erhalten freien Eintritt.

Bei der Lesereihe handelt es sich um eine Kooperation der Gasometer GmbH mit dem Bildungsbüro der Stadt sowie der Stadtbibliothek. Bei der Buchung des Klassentrips zum Gasometer hilft das neue Online-Formular auf gasometer.de.

