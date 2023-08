Oberhausen. Mit Chat GPT Heinrich Heine zum Leben erwecken? Eine Schule aus Oberhausen hat genau das ausprobiert. Das Ergebnis: zumindest interessant.

Künstliche Intelligenz könnte die Welt verändern. Experten fachsimpeln bereits, welche Jobs sie in Zukunft übernehmen kann. Wo sind die Grenzen? Eine Oberhausener Schule hat es ausprobiert und mithilfe des Chatbots Chat GPT den berühmten Dichter und Namensgeber der Schule, Heinrich Heine, zum Leben erweckt. Na ja, nicht ganz.

Die Idee zum 150. Jubiläum der Schule: In der 150. Podcastfolge des „Heinefunks“ forderten Schülerinnen das Programm dazu auf, in die Rolle von Heinrich Heine zu schlüpfen und als dieser Fragen in einem Interview zu beantworten. Ohne Menschen geht es allerdings nicht ganz: Schauspieler Torsten Bauer vom Theater Oberhausen gab der Maschine seine Stimme. Im Podcast las er die Antworten vor. Das Ergebnis: zumindest interessant.

Chat GPT: Nicht gerade poetisch

Um das Ganze aufzulockern, stellen die Schülerinnen Carolin De Bruijn und Emma Schinzel ein paar Entweder-Oder-Fragen. Die erste: „Kaffee oder Tee“? Eigentlich ganz einfach, aber Chat GPT – oder Heinrich Heine – hat einen Hang zu langen Reden: „Kaffee. Die Kaffee-Häuser von Paris, in denen ich viele Jahre meines Lebens verbracht habe, sind Orte des Gedankenaustauschs und der Literatur. Deshalb wähle ich: Kaffee.“ >>>ChatGPT: Computer schafft coolen Werbespruch über Oberhausen

Ähnlich weitschweifig geht es weiter. Die Schülerinnen versuchen zwar, Überraschungen und kreative Antworten aus der Maschine herauszukitzeln, aber ein Poet steckt in Chat GPT nicht. Auf die Frage, was Heinrich Heine mit 1000 Euro oder zu seiner Zeit 6500 Francs machen würde, antwortet Chat GPT wohlgeformt, dass ein Teil in die „grundlegenden Lebensbedürfnisse“, ein anderer in die literarische Arbeit und deren Veröffentlichung fließen würde. Okay.

Dank Schauspieler Torsten Bauer wird das KI-Experiment interessant

Ausdrucksvoll wird es am Ende, aber das liegt auch wieder an Bauers Stimme: Die Moderatorinnen berichten der Maschine, dass ihre Schule eine Schule ohne Rassismus ist. „Sie haben Judenfeindlichkeit erlebt. Was würden Sie uns Schülerinnen raten?“, fragen sie. „Macht bitte weiter, seid eine Schule gegen Rassismus“, antwortet Chat GPT. Heinrich Heine habe in der Tat Judenfeindlichkeit erlebt. „Diese Erfahrungen waren zutiefst schmerzhaft und haben mich stark beeinflusst. Aufgrund meiner eigenen Erfahrung würde ich jungen Menschen heute sagen, dass Vorurteile und Diskriminierung niemals, wirklich niemals gerechtfertigt sind.“

Fragen Torsten Bauer – oder Heinrich Heine, oder Chat GPT – aus: die Schülerinnen Carolin De Bruijn (l.) und Emma Schinzel. Foto: Heinrich-Heine-Gymnasium

Und Schauspieler Torsten Bauer? Der ist beeindruckt. Die Aufgabe sei „super interessant“ gewesen. Der 62-Jährige habe schon „Hinz und Kunz“ seine Stimme verliehen. „Aber noch nie einer KI“. Allerdings betrachtet er die Technik mit Sorge: Die Sprecher könnten dadurch ersetzt werden. Bis die Künstliche Intelligenz aber Heinrich Heine so viel Gefühl einhaucht wie Torsten Bauer, dürfte es noch einige Zeit dauern.

